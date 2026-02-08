Carlos Miguel dispara contra a arbitragem em Corinthians x Palmeiras

Destaque na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 1 a 0 neste domingo, o goleiro Carlos Miguel destacou o desempenho da equipe e criticou a arbitragem de Raphael Claus.

— Cara, eu não vou me envolver em polêmica de arbitragem porque é uma coisa imparcial. Para mim, não foi pênalti. Olhei o vídeo depois. A CBF tem que fazer cursos, tem que fazer tudo para todo mundo se especializar e conseguir consertar um erro desses, que quase acaba com um grande jogo que a gente estava fazendo. Pênalti que não foi, não entra. E, graças a Deus, a bola não entrou. Não tem problema, não. Jesus na frente, a gente tem que seguir em frente — disparou o goleiro.

O lance que suscitou a revolta do arqueiro palmeirense aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Memphis bateu escanteio, Gustavo Henrique tentou cabecear duas vezes, quando Carlos Miguel tentou afastar a bola com soco e acertou a cabeça do zagueiro. Claus marcou pênalti, que Memphis bateu, mas desperdiçou.

Ex-goleiro do Corinthians, Carlos Miguel falou sobre o reencontro com a torcida do Corinthians. Ele foi hostilizado pelos adversários desde antes de a partida começar.

— Nenhuma torcida adversária vai gostar de mim, não tem muito o que fazer. Eu tenho que aceitar, respeitar os jogadores da outra equipe, seguir em frente e fazer um grande jogo. Cabeça boa, coração quente, e o sucesso está lá na frente — analisou o goleiro.

O gol da vitória do Palmeiras só saiu no segundo tempo. Na reta final, aos 38 minutos, Flaco López marcou após rebote de Hugo Souza.

— Clássico é sempre bom, qualquer um deles. Lógico que a gente tem que valorizar isso. Agradeço muito à nossa equipe pelo empenho que demonstrou hoje aqui para sair com a vitória. Soubemos sofrer, soubemos jogar, batalhamos até o fim. Somos grandes jogadores e esperamos grandes coisas pela frente — concluiu.

O Palmeiras agora volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. No Paulistão, o Palmeiras foi a 15 pontos e subiu para a vice-liderança, com um ponto a menos que o Novorizontino.