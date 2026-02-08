menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo perde titular para duelo com o Flamengo pelo Carioca

Glorioso terá clássico valendo vaga na semifinal do estadual

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
22:54
Botafogo é comandado pelo técnico Martín Anselmi (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraBotafogo é comandado pelo técnico Martín Anselmi (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo ganhou um desfalque de peso para as quartas se final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo domingo (15). Expulso na derrota para o Vasco, Allan cumprirá suspensão diante do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Anselmi analisa derrota do Botafogo para o Vasco e destaca parte defensiva
➡️ Confrontos definidos: confira os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca

O volante sequer foi a campo em São Januário, neste domingo (8). Ele recebeu cartão vermelho do árbitro Yuri Elino Ferreira já no segundo tempo após reclamar acintosamente.

continua após a publicidade

Allan foi um dos jogadores considerados titulares do Botafogo relacionados para a partida contra o Vasco após pressão da Ferj com seu regulemento. A intenção do técnico Martín Anselmi era levar relacionar todo o grupo das categorias de base do Glorioso evitando possíveis lesões ou desfalques por outros motivos.

Allan é peça importante no time do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Allan é peça importante no time do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Além do camisa 25, Marquinhos, volante/zagueiro, também foi expulso — este ainda no primeiro tempo após dois amarelos — e não ficará á disposição contra o Flamengo. A tendência, no entanto, é que o Botafogo possa contar com os atletas contratados que aguardavam o fim do transfer ban: os zagueiros Ythallo e Riquelme, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba.

continua após a publicidade

Próximos compromissos do Botafogo

Antes de enfrentar o Flamengo pelo Estadual, o Botafogo irá a campo na quinta-feira (12), no Maracanã, contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

🤑 Aposte nos jogos do Fogão! Clique aqui e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias