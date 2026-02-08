Botafogo perde titular para duelo com o Flamengo pelo Carioca
Glorioso terá clássico valendo vaga na semifinal do estadual
O Botafogo ganhou um desfalque de peso para as quartas se final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo domingo (15). Expulso na derrota para o Vasco, Allan cumprirá suspensão diante do Rubro-Negro.
O volante sequer foi a campo em São Januário, neste domingo (8). Ele recebeu cartão vermelho do árbitro Yuri Elino Ferreira já no segundo tempo após reclamar acintosamente.
Allan foi um dos jogadores considerados titulares do Botafogo relacionados para a partida contra o Vasco após pressão da Ferj com seu regulemento. A intenção do técnico Martín Anselmi era levar relacionar todo o grupo das categorias de base do Glorioso evitando possíveis lesões ou desfalques por outros motivos.
Além do camisa 25, Marquinhos, volante/zagueiro, também foi expulso — este ainda no primeiro tempo após dois amarelos — e não ficará á disposição contra o Flamengo. A tendência, no entanto, é que o Botafogo possa contar com os atletas contratados que aguardavam o fim do transfer ban: os zagueiros Ythallo e Riquelme, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba.
Próximos compromissos do Botafogo
Antes de enfrentar o Flamengo pelo Estadual, o Botafogo irá a campo na quinta-feira (12), no Maracanã, contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
