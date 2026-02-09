Expulso no fim do primeiro tempo da partida contra o Vasco, neste domingo (8), em São Januário, o jovem volante Marquinhos, de 18 anos, pediu desculpa aos torcedores do Botafogo em pronunciamento nas redes sociais. O Glorioso acabou perdendo para o rival na última rodada da Taça Guanabara.

Marquinhos foi expulso pelo árbitro Yuri Elino após duas entradas duras com carrinho. A primeira foi em Nuno Moreira com apenas três minutos de jogo, e a segunda em Barros já na reta final da primeira etapa.

— Torcida alvinegra, peço desculpas do fundo do coração pela expulsão no jogo de hoje. Jogar um clássico com a camisa do Botafogo é algo que sonho há muito tempo, e o excesso de vontade me fez errar. Peço perdão a comissão técnica, aos meus companheiros e a todos os torcedores. O aprendizado fica e agora seguirei trabalhando com todas as minhas forças para representar o Botafogo da melhor forma possível — escreveu o jogador do Botafogo.

Marquinhos foi expulso em Vasco x Botafogo (Foto: Reprodução)

Além de Marquinhos, o Botafogo também perdeu o volante Allan para o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (15), válido pela fase quartas de final do Campeonato Carioca. O experiente camisa 25 foi expulso no banco por reclamação já na segunda etapa.

Botafogo com jovens

Diante do Vasco, pela última rodada do Campeonato Carioca, já sem pretensões na tabela, o técnico Martín Anselmi seguiu o planejamento traçado e mandou a campo um time bastante modificado, repleto de jogadores oriundos das categorias de base.

O próximo compromisso do Botafogo será na quinta-feira (12), contra o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

