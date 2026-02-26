Cano está fora de Fluminense x Vasco pela semifinal do Carioca

O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (1º), pela partida de volta da semifinal do Carioca, no Maracanã. O Tricolor não contará com o atacante Germán Cano. O argentino passou por uma cirurgia no joelho no dia 10 de janeiro.

Durante um treino no CT Carlos Castilho, no dia 9 de janeiro, o atacante sofreu uma entorse no joelho direito, e exames apontaram uma lesão no menisco. A previsão de recuperação inicial era de 45 dias. Cano voltou a treinar com bola no dia 12 de fevereiro. Uma semana depois, o atleta participou das atividades com o grupo.

Mesmo estando liberado pelo Departamento Médico e treinando com o grupo, Cano não enfrentará o Vasco no fim de semana. Por conta da lesão, o jogador não teve pré-temporada e ainda passa por recondicionamento físico.

Nas condições atuais, uma eventual escalação do camisa 14 para o clássico seria "no sacrifício". O Fluminense, porém, entende que não há necessidade de expor o jogador a essa situação. Nesse momento, o Tricolor tem John Kennedy em boa fase, e conta com o retorno de Cano para sequência da temporada. Os dois são os únicos centroavantes do elenco atual. O clube busca mais opções para a posição.

Nesse meio tempo, Zubeldía faz testes com improvisações. O principal foi com Kevin Serna como homem mais adiantado. Outro arranjo foi feito na última partida contra o Palmeiras, com Ganso como um "falso 9". Cano está sendo acompanhado de perto pelo DM do Fluminense e teria que ter uma recuperação fora da curva nos próximos dias para ter condições 100% seguras de entrar em campo contra o Vasco.

Fluminense x Vasco

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no domingo (22), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Os times voltam a se encarar no próximo domingo (1°), às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal.

Cano em treino pelo Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

