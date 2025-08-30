Rodrygo vira assunto em vitória do Real Madrid: ‘Xabi tinha que falar’
O Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 1, neste sábado (30), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o brasileiro Rodrygo virou assunto nas redes sociais após começar, mais um jogo, no banco de reservas da equipe do técnico Xabi Alonso.
O cenário repercutiu entre os torcedores, que acompanhavam a partida. Através de publicações na web, alguns se manifestaram contra a decisão do treinador espanhol, que optou por iniciar a partida com o argentino Mastantuono ao invés do brasileiro.
Vale destacar, que esta não é a primeira vez que Rodrygo é deixado de lado pelo técnico. Desde a chegada de Xabi Alonso, o brasileiro tem sido ausência fraquente no time titular do Real Madrid. O cenário gera a incerteza da continuidade do atacante no clube.
Contra o Mallorca, Rodrygo entrou apenas no segundo tempo. O cronômetro marcava 72 minutos, quando ele substituiu Vini Jr. Veja abaixo a repercussão do jogo abaixo:
Tradução: Não acredito nessa história de que Mastantuono é melhor que Rodrygo...
Tradução: Mastantuono não é melhor que o Rodrygo
Como foi Real Madrid x Mallorca
Buscando dar sequência à boa fase, o Real Madrid voltou ao Santiago Bernabéu em busca de uma vitória contundente para fechar o período antes da Data Fifa com moral. A partida começou estudada, com os merengues atacando mais, mas sem arriscar muito.
Aos 6 minutos, com o jogo ainda morno, Trent achou uma linda bola, relembrando os velhos tempos de Liverpool, para Mbappé, que dominou e abriu o placar. Entretanto, o camisa 10 estava impedido, e o gol foi anulado.
Mesmo com o Real Madrid dominando, o Mallorca conseguiu um escanteio. Na jogada de bola parada, Muriqi se sobressaiu diante de quatro defensores, subiu sozinho e abriu o placar no Bernabéu, furando a defesa merengue pela primeira vez na temporada.
Aos 37, em outro escanteio, desta vez a favor do Real Madrid, a equipe de Xabi Alonso empatou. Mastantuono tocou para Carreras, que cruzou para a área, achando Huijsen, que cabeceou para o meio e deixou Arda Güler livre para empurrar para o gol.
Um minuto e 13 segundos depois, a reação foi imediata. Vini Jr recebeu a bola após um desarme de Valverde, partiu em velocidade do meio até a área, driblou, puxou para o lado, puxou para o outro, e acertou um chute rasteiro no canto, sem chances para o goleiro.
