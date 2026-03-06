AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite Bataguassu x Ivinhema pelas quartas de final do Sul-Mato-Grossense

O Lance!TV transmite ao vivo e com imagens o confronto e Bataguassu e Ivinhema, válido pela fase quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, neste domingo, a partir das no horário local e 15h30 no horário de Brasília. A cobertura acompanha todos os detalhes da partida, com lances em tempo real, análises táticas, bastidores e reações da torcida ao longo do duelo. Assista ao vivo!

continua após a publicidade

➡️ Ex-Fortaleza, brasileiro e mais cinco atletas são suspensos por um ano do futebol pelo CAS

Será o primeiro duelo entre as equipes nesta fase da competição, que será disputada em jogos de ida e volta. Quem avançar no confronto garante vaga na semifinal do Sul-Mato-Grossense para enfrentar o Naviraiense.

Batuaguassu e Ivinhema jogam pelas quartas de final do Sul-Mato-Grossense(Foto: Arte/Lance!)

Bataguassu x Ivinhema

O Bataguassu chega para o mata-mata após encerrar a primeira fase na quinta colocação, com 12 pontos conquistados. Já o Ivinhema terminou logo à frente, em quarto lugar, também com 12 pontos, mas com vantagem no saldo de gols.

continua após a publicidade

Sobre a transmissão

A transmissão oferece uma cobertura completa e dinâmica, com foco não apenas no jogo, mas também no contexto da competição e nos impactos do resultado para a sequência do campeonato estadual.

Além das emoções dentro de campo, o público acompanha análises pós-jogo, melhores momentos e as tradicionais notas Lance! para os jogadores das duas equipes, avaliando o desempenho individual ao longo da partida.

continua após a publicidade

A transmissão contará com narração de Lucas Borges, comentários de João Lidington e do influencer Fellipera, além das reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo todas as informações e a expectativa para o duelo que abre a disputa por uma vaga na semifinal do estadual.

➡️ Aposte nos jogos do Sul-Mato-Grossense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.