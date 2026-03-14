Artilheiro do Brasil disputa vaga na final estadual; Lance! transmite ao vivo

O atacante Alex Choco, artilheiro do futebol brasileiro em 2026, entra em campo neste domingo (15), pelo Bataguassu, na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, contra o Naviraiense. Os times se enfrentam às 18h30, no Pereirão, pelo jogo de ida.

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Com 12 gols marcados na temporada, o camisa 9 lidera a artilharia nacional, superando atacantes de clubes de divisões superiores. A marca reforça a fase artilheira do centroavante, que tem sido decisivo na campanha da equipe em busca do título estadual.

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A classificação do Bataguassu para a semifinal teve participação direta de Alex Choco. No duelo das quartas de final contra o Ivinhema Futebol Clube, o atacante marcou três gols, sendo o grande destaque da partida. Mesmo com a derrota por 4 a 3 no tempo normal, o Bataguassu garantiu a vaga nas cobranças de pênaltis.

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Vivendo grande fase da carreira, Choco, de 24 anos, se tornou a principal esperança de gols do Bataguassu para o duelo decisivo. Caso mantenha o ritmo, o atacante pode não apenas conduzir a equipe à final do estadual, como também consolidar seu nome como uma das grandes histórias do futebol brasileiro nesta primeira parte da temporada.

O jogo de volta será no Estádio Virotão, na quarta-feira (18), às 19h30. O vencedor dessa semifinal enfrenta o Operário ou o Corumbaense na grande decisão.

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Artilharia do Sul-Mato-Grossense

12 gols: Alex Choco (Bataguassu) 6 gols: Luis (Dourados) e Vitão (Águia Negra) 5 gols: Antonio (Ivinhema)

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