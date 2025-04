Náutico não chega a acordo por SAF e volta à estaca zero

O Náutico encerrou as negociações para a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Consório Timbu nesta semana. A promessa era de investimento de R$ 400 milhões em 10 anos por 90% das ações.

O grupo de investidores apresentou uma proposta vinculante em 28 de fevereiro e as tratativas já duravam mais de dois meses. Quem "brecou" o negócio da SAF foi o Conselho Deliberativo, que questionou as cláusulas do documento e não recebeu respostas dentro do prazo estipulado de 10 dias.

- Isso não quer dizer o insucesso da SAF. Essa proposta foi retirada como, num passado recente, existiram outras propostas que estavam em negociação em estágios anteriores, que também em determinado momento, por determinadas razões, foram retiradas da mesa - comentou o presidente Bruno Becker, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28).

O Consórcio pretendia pagar apenas R$ 46,5 milhões da dívida total de R$ 283 milhões e queria ter a posse de 47,48 hectares do CT Wilson Campos, com os 8 hectares restantes para a associação. Em contrapartida, a empresa pagaria "um valor modesto a título de royalties" e reformaria os quatro campos oficiais, com construção de um alojamento para a base e reformas das instalações físicas existentes.

Já o estádio dos Aflitos teria reforma dos vestiários, melhoria do gramado e drenagem dentro de um ano, além da substituição do sistema de iluminação e a construção de camarotes em dois anos. O "investimento para um projeto imobiliário de grande porte" na praça esportiva não foi especificado.

- O Conselho já demonstrou, nas discussões que essa questão de transferência de patrimônio, perda de patrimônio, é um assunto delicado. Nessas condições que foram propostas, não se avançou. Se existe outro modelo que envolva patrimônio e se sinta confortável o clube nisso, esse debate permanece. Se o clube entender que nenhum modelo que trate de transferência de propriedade de patrimônio avançará, a gente segue para o modelo que tire esse tema - completou.

No futebol, a empresa prometia investir no futebol profissional, na base, no feminino e no futsal com "aportes financeiros, recursos do mercado financeiro, e reinvestimento de receitas de qualquer espécie pelo Náutico SAF". Contudo, o Consórcio não detalha quanto do orçamento seria destinado para cada modalidade e temporada.

A única cláusula mais clara era que os investidores colocariam um aporte de R$ 10 milhões para a disputa da Série C. Essa quantia, contudo, seria uma espécie de empréstimo, já que seria descontado do valor total investido.

O próprio investimento de R$ 400 milhões também foi alvo de reclamação do Conselho do Náutico por não ter a transparência de separação dos recursos. Para os conselheiros, não ficou compreensível quanto e onde o dinheiro será aplicado na SAF do Náutico.

O presidente do Náutico, Bruno Becker, chegou a declarar que a quantia poderia alcançar a marca de R$ 1 bilhão, mas ninguém ligado ao Consórcio Timbu confirmou publicamente e nem na reunião do Conselho. Dessa forma, sem resolução entre os investidores e os conselheiros, a SAF do clube volta à estaca zero.

- Todo esse processo que o clube está passando é extremamente positivo, porque está madurecendo sobre esse tema. Hoje existe praticamente um consenso de que o caminho da SAF é algo inevitável para o futuro do Náutico. Existem grupos que nós estávamos conversando antes. Com a retirada dessa proposta, é um movimento natural, inclusive, desses investidores voltarem a conversar com o Náutico - completou.

Náutico na Série C

CSA venceu o Náutico por 2 a 1, pela terceira rodada da Série C. Foto: Gabriel França/CNC

Dentro de campo, o Timbu não está bem na Série C. A equipe tem apenas um ponto em três jogos e ocupa a 18ª colocação, dentro da ZR.

Apesar do pouco tempo, a diretoria já trocou de treinador no Brasileiro: demitiu Marquinhos Santos após derrota na estreia para o Tabaiana e trouxe Hélio dos Anjos para a quinta passagem nos Aflitos, a terceira nos últimos cinco anos.

Nesta semana, o Náutico encara o São Paulo pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para terça-feira (29), às 21h30, no Morumbis.