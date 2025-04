Novo CEO do Coritiba alerta que “não adianta subir à Série A desorganizado”

Novo CEO do Coritiba, Lucas de Paula se apresentou nesta segunda-feira (28) e explicou o que pretende fazer à frente do cargo, como o título da Série B neste ano e deixar o clube organizado para o acesso. Ele é o terceiro profissional na função desde a chegada da SAF, no final de 2022.

Lucas de Paula chega para substituir Gabriel Lima, que chegou em julho do ano passado e deixou o Coxa no início de março deste ano para liderar a Liga Forte União (LFU). Antes, entre janeiro de 2023 e junho de 2024, Carlos Amodeo era o CEO do clube - atualmente, ele está no Vasco.

- Desde que aceitei o convite, há 40 dias, eu pedi liberdade total em tomada de decisão estratégica, tática e operacional do clube. Eu tenho a caneta. O que a gente promete é um time que vai entregar trabalho até o final e com uma obsessão pelo título (da Série B). Quero deixar um legado para se perpetuar no topo. Não adianta a gente subir pra Série A desorganizado - afirmou, em entrevista coletiva.

Desde que a Treecorp assumiu a SAF, o Coritiba acumula fracassos dentro de campo: eliminações na primeira fase da Copa do Brasil em 2024 e 2025, piores campanhas da história do clube na Série A (2023) e Série B (2024) e nenhum título estadual.

Por outro lado, a empresa cita que investiu R$ 120 milhões no clube desde 2023 e que vai chegar em R$ 142 milhões de dívidas pagas até o final deste ano - R$ 100 milhões ano passado e R$ 42 milhões em 2025. O Coxa, vale lembrar, tem os débitos concentrados na Recuperação Judicial, feita na reta final de 2022.

- Vamos fazer uma gestão responsável, mas corajosa. Investimento precisa ser feito. Vamos assumir riscos quando tiver que ser feito e sempre ficar atentos a grandes nomes que mudem o ponteiro desse clube. A gestão administrativa estava algumas casas à frente da esportiva. Queremos colocar o time num patamar de top-10 do futebol brasileiro, mas para chegar lá precisamos começar agora. Pensar a curto prazo, a médio prazo e pensar em 2030, quando queremos começar a lutar pelos títulos do continente - avaliou.

Dona de 90% do Coritiba, a Treecorp promete um investimento total de R$ 1,1 bilhão até 2033. Além do futebol, esse valor engloba a construção de um CT em Campina Grande do Sul, da qual o Coxa já tem o terreno, em sete anos, e a modernização do estádio Couto Pereira.

Quem é Lucas de Paula, novo CEO do Coritiba?

Lucas de Paula é formado em Marketing pela ESPM-SP e tem mestrado em empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. No futebol, ele fez trabalhos no Red Bull Bragantino, Goiás, Ferroviária, São Paulo, New Balance e StubHub, com foco em gestão, governança e reestruturação financeira.

- Minha história não começa no futebol. Fiquei 20 anos na indústria de consultoria, fiquei 10 anos com petróleo, plástico, parte agrícola. Há 10 anos, fundei a Outfiled, que se tornou a maior consultoria de esporte do Brasil para tentar qualificar a gestão esportiva. É uma indústria diferente das tradicionais, com uma empresa que gera momentos, lembranças afetivas e toca no coração das pessoas. Para isso, precisamos investir em um time forte e se a gente conseguir fazer esse ciclo virtuoso acontecer de forma orgânica a gente consegue obter o sucesso - explicou.

A parceria entre Outfield e Coritiba

Na metade de abril, o Coritiba anunciou a Outfield como "parceiros estratégicos" na gestão e com Lucas de Paula, então sócio dessa empresa, como novo CEO. O objetivo principal é aprimorar a administração do Coxa, com foco em resultados esportivos e na sustentabilidade financeira do projeto no longo prazo.

A Treecorp, dono de 90% da SAF alviverde, fez questão de ressaltar que essa parceria não implica em alteração na estrutura societária e nem na venda de sua participação acionária. A Outfield, contudo, é investidora da SAF dentro do fundo de investimento, em uma prática comum de private equity, quando a empresa usa os valores aportados por terceiros para investir no clube.

- A Outfield sempre foi investidora do fundo da Treecorp, que gere o Coritiba. O que mudou é que a gente vem pra assumir a gestão e eu passo a ser funcionário como CEO do clube. O Pedro Oliveira (sócio da Outfield) entra no Conselho de Administração da SAF. Os papéis estão super bem definidos. Foram meses de conversa, para todo mundo fez bastante sentido. As conversas não são correlatas - finalizou.

Fundada em 2016, a Outdield começou como empresa de consultoria e depois passou a ser uma holding. A empresa teve grande foco no relacionamento com a torcida, como nos planos de sócio-torcedor de alguns clubes. No Coritiba, a Outfield participou da implementação do Coxa ID, plataforma para aproximar o torcedor.