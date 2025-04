Athletico registra superávit pelo 11º ano consecutivo

O Athletico registrou um superávit de R$ 23,4 milhões em 2024, de acordo com o balanço financeiro divulgado no final de semana. Esse é o 11º ano consecutivo que o Furacão apresenta lucro nas contas.

As demonstrações financeiras do Athletico mostram uma queda de quase 100% do superávit em relação à 2023, ano de recorde nesse quesito com R$ 383,2 milhões - impulsionado pela venda de Vitor Roque ao Barcelona. No ano passado, o lucro diminuiu em 93,88%.

A receita total, por exemplo, baixou de R$ 900 milhões em 2023 para pouco menos de R$ 600 milhões na temporada passada. Já a receita líquida teve um salto considerável: passou de R$ 261,2 milhões para R$ 479,4 milhões.

Entre os números detalhados, destaca-se a arrecadação de R$ 272,2 milhões em vendas de jogadores, com as negociações do goleiro Bento ao Al Nassr (R$ 82 milhões), do volante Erick ao Bahia (R$ 30,2 milhões) e do volante Christian para o Cruzeiro (R$ 23 milhões), além de uma parcela do Barcelona por Vitor Roque (R$ 62 milhões).

O Furacão também teve bons números com R$ 85,4 milhões em receitas de jogos (R$ 59,3 milhões do Sócio-Furacão, R$ 21,3 milhões em bilheteria e R$ 4,7 milhões com camarotes) e R$ 14,1 milhões dos namings rights da Ligga Arena.

Por outro lado, o Athletico teve apenas R$ 20,4 milhões com patrocínios, R$ 27,1 milhões em premiações e R$ 57,5 milhões em direitos de transmissão. O Furacão ainda gastou R$ 102 milhões em contratações no ano da queda para a Série B.

Por fim, o Athletico informou que pagou R$ 67,6 milhões pelo acordo tripartide com a Fomento Paraná pela reforma da Arena - prefeitura e governo do estado são as outras partes envolvidas. O clube tem outras 14 parcelas anuais, com juros de 1,9%, para quitar a dívida de cerca de R$ 160 milhões - o vencimento deste ano é em junho.

Athletico só teve prejuízo em 2013 nos últimos 12 anos

O Furacão tem 11 anos seguidos com superávit e só registrou prejuízo em 2013, de R$ 6,4 milhões, quando não jogou na Arena da Baixada, que passava por reformas para a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.