Náutico lança campanha para ajudar Kuki, ídolo do clube

O Náutico lançou uma campanha para ajudar o ex-jogador Kuki, ídolo do clube. A iniciativa conta também com o apoio do Santa Cruz e do Sport, com o objetivo de arrecadar doações para o atleta, que está internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico na última semana.

Kuki segue internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português. As doações podem ser feitas via chave Pix 089.089.444-27 (CPF), em nome de Vanessa Kelly Melo de Paula.

O Náutico divulgou uma mensagem nas redes sociais na sexta-feira (25) para mobilizar torcedores e a comunidade esportiva em torno da campanha.

Kuki foi homenageado pelo Naútico no último jogo da equipe, disputado contra o CSA. Na terça-feira (29), joga no Morumbis contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Veja a mensagem divulgada pelo Naútico sobre Kuki

Quando o assunto é solidariedade não há cores nem rivalidade. É pensando nisso que o Trio de Ferro do futebol de Pernambuco se une em prol de Kuki, ídolo do Náutico, ex-atleta do Santa Cruz e que também tem o carinho de inúmeros torcedores do Sport e muitos pernambucanos.

Seu Silvio está internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português e vem recebendo todo apoio da equipe médica, de amigos e do Náutico, mas o momento é de aumentar esta corrente do bem.

Doe qualquer valor através da chave PIX 089.089.444-27 (CPF), em nome de Vanessa Kelly Melo de Paula, e contribua principalmente com a recuperação do baixinho.