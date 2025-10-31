menu hamburguer
Atlético Mineiro

Ingressos do Atlético-MG contra o Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar

Galo recebe o Bahia na próxima quarta-feira (5), na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 31/10/2025
09:59
Ingressos para Atlético e Bahia estão à venda
Ingressos para Atlético e Bahia estão à venda (Foto: Luís Amaral / Atlético)
O Atlético iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (31), às 20h, em jogo válido pela 32° da competição nacional.  Clique aqui para comprar os bilhetes.
O Atlético iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (31), às 20h, em jogo válido pela 32° da competição nacional.  Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os preços dos bilhetes foram mantidos em relação a partida contra o Ceará, iniciando em R$24,90 para sócios Galo na Veia. Além disso a promoção de preço único no setor Inter Norte também segue, ingressos a R$ 29,90. A comercialização tem início nesta quarta (31), às 10h.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Abertura das vendas dos ingressos

31/10 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)
31/10 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)
31/10 – 17h: Prata
31/10 – 19h: Branco / Clubes
31/10 – 20h: GNV da Massa
1/11 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
1/11 – 9h: Público Geral
1/11 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
1/11 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Bahia

Confira o preço dos ingressos para a partida:

Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00

Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65

Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira: R$ 102,00

Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 38,70
GNV Preto: R$ 45,15
GNV Prata: R$ 51,60
GNV Branco: R$ 58,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 64,50
Inteira: R$ 129,00

Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira: R$ 149,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira: R$ 271,00

Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira: R$ 347,00

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira: R$ 364,00

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
Atenção: os descontos concedidos aos sócios Galo Na Veia não são cumulativos com a venda de meia-entrada.

O Atlético informa que os ingressos do setor Inter Oeste estará fechado. Quem tem entrada garantida para esse setor será realocado a seguinte maneira: Inter Oeste → Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

Arena MRV antes do início do classico entre Cruzeiro e Atlético (Foto: Rodrigo Leonel)
