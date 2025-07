Na estreia de Renato Paiva, Fortaleza e Bahia empatam pelo Brasileirão

Fortaleza e Bahia empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (19), na Arena Castelão, valendo pela 15ª rodada do Brasileirão. Marinho abriu o placar no 1º tempo e Rodrigo Nestor igualou na etapa final. Essa foi a estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza.

Com o resultado, o Leão segue na 19ª posição, com 11 pontos. O Bahia, por sua vez, foi a 25 pontos, ocupando o quarto lugar.

Renato Paiva estreia com empate no Fortaleza

No primeiro jogo após o fim da era Vojvoda, o Fortaleza promoveu a estreia do técnico Renato Paiva. O adversário na Arena Castelão foi o Bahia, ex-clube do português. O Leão iniciou o embate com mais posse e, pouco depois, o time de Rogério Ceni equilibrou as ações.

Aproveitando desentendimento entre Magrão e Brítez em recuo, Erick Pulga dividiu com o goleiro. A bola sobrou com Lucho Rodríguez, que finalizou por cima. Pouco depois, os mandantes abriram o placar. Marcos Felipe afastou escanteio e Marinho, de fora da área, chutou de primeira para o fundo das redes.

O Fortaleza poderia ter ampliado em escapada de Breno Lopes pela esquerda, mas o atacante acertou a trave. Desequilibrado, Marinho mandou o rebote para fora. O Bahia aumentou o ritmo e teve nova chance com Lucho, mas Magrão defendeu.

Partida entre Fortaleza e Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Após o intervalo, o Bahia seguiu tentando o empate. Everton Ribeiro chutou na entrada da área e acertou o travessão. Na sequência, o camisa 10 empatou o jogo em cabeceio. No entanto, a arbitragem anulou o gol com auxílio do VAR, apontando uma falta na origem da jogada.

Os visitantes tiveram novas chances com Cauly e Ademir, mas os chutes foram para fora. O empate veio no rebote de uma cobrança de falta. Rodrigo Nestor chutou, a bola desviou em Matheus Pereira e foi para o fundo do gol. Com nova ajuda do VAR, a arbitragem validou o tento.

O Fortaleza quase voltou a liderar o placar, mas Herrera desperdiçou boa chance. Depois, Bareiro aproveitou erro do Bahia, tocou por cima e Yago Pikachu não conseguiu completar. Apesar das tentativas nos instantes finais, o 1 a 1 permaneceu no placar do movimentado embate.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 15ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 19/07/2025 - 16h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Marinho aos 29 min do 1º T (FOR); Rodrigo Nestor aos 35 min do 2º T (BAH)

🟨 Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Breno Lopes, Lucero, Matheus Pereira, Martínez (FOR); Gilberto, Erick Pulga, Ramos Mingo (BAH)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (GO)

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Magrão; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino (Martínez); Marinho (Herrera), Lucero (Adam Bareiro) e Breno Lopes (Yago Pikachu).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Acevedo); Ademir, Lucho Rodríguez (Cauly) e Erick Pulga (Kayky).