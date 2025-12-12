Atacante deixa o Ceará e fecha com adversário da Série B

O atacante Aylon, do Ceará, deixou o clube após o encerramento de seu contrato. O destino do jogador de 33 anos é o Operário-PR, rival dos cearenses na Série B do Campeonato Brasileiro.

Aylon chegou no Ceará em 2024 e exerceu um importante papel no acesso à Série A. Foram 53 jogos em tal temporada, com 14 gols e três assistências.

Tendo um menor tempo de jogo em 2025, o atleta passou a ser utilizado como reserva de Pedro Raul, titular incontestável no ataque. Aylon atuou 39 vezes no ano, somando cinco tentos. Além do acesso à Série A, o atacante obteve dois títulos estaduais na passagem.

Aylon é o novo reforço do Operário. Seu contrato vai até novembro de 2027 (Foto: divulgação/Operário Ferroviário EC)

O Operário, novo clube de Aylon, foi o 12º colocado na última Série B, com 48 pontos. O contrato do jogador é válido até novembro de 2027.

— O Operário é um time que dispensa apresentações, sempre ouvi muito bem com relação à estrutura, ambiente e a cidade. Estou muito empolgado nesse novo capítulo da minha carreira - afirmou ao site oficial do Fantasma.

A passagem de Léo Condé no Ceará durou 83 jogos. Foram 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, com 103 gols marcados e 78 sofridos.

O clube já busca um novo técnico, que terá a missão de comandar o Vovô no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B. A ideia é definir um nome antes da reapresentação do elenco, marcada para o dia 26 de dezembro.