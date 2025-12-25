Alvo do Palmeiras, Marlon Freitas terá reunião com Textor por permanência no Botafogo

O Botafogo não tem interesse em negociar Marlon Freitas com o Palmeiras. O jogador de 30 anos é alvo do clube paulista no mercado e já recebeu oferta do Alviverde, que ainda não fez proposta oficial ao Glorioso.

O Lance! apurou que o Alvinegro não sabia dos contatos do rival com o volante e ficou incomodado com a situação; entre os clubes, apenas sondagens. A intenção dos cariocas é a permanência e renovação do contrato do atleta, cujo vínculo se encerra no fim de 2026.

Com as investida do Palmeiras, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, se reunirá com Marlon Freitas para entender o desejo do volante. A tendência é que o encontro aconteça nesta sexta-feira (26). Além do rival paulista, o camisa 17 atrai interesse de outro rival nacional e de um clube no exterior.

Durante a temporada, Marlon já havia demonstrado possível saída por entender que o ciclo no Botafogo estava chegando ao fim. A situação, contudo, foi contornadada, e havia otimismo pela extensão do contrato.

Marlon Freitas pelo Botafogo

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistad do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco.

