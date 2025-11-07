menu hamburguer
Futebol Nacional

Ramon Abatti Abel deixa gramado escoltado em jogo decisivo da Série B

Árbitro teve arbitragem polêmica em Athletic x Ferroviária

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
22:11
Atualizado há 0 minutos
Ramon Abatti Abel apitará Fluminense x Botafogo (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)
imagem cameraRamon Abatti Abel apitou o jogo entre Athletic e Ferroviária (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O árbitro Ramon Abatti Abel provocou controvérsia em seu retorno aos gramados após um mês de afastamento, durante partida entre Athletic e Ferroviária pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com vitória do time mineiro por 2 a 1, realizado na sexta-feira (7) na Arena Sicredi, em São João Del Rei, Minas Gerais. No fim da partida, o juiz deixou o gramado escoltado pela polícia.

A principal polêmica ocorreu no segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 a 1. Aos 20 minutos aproximadamente, Ramon anulou um gol da Ferroviária após revisão no VAR, decisão que gerou intensos protestos da equipe paulista.

Heber Roberto Lopes, responsável pelo VAR, chamou o árbitro para analisar o lance inicial da jogada. Na origem do ataque que resultou no gol de Fábio Fau, o volante Alencar bloqueou um lançamento do Athletic com a barriga, mas a bola teria tocado em seu braço direito, que estava levantado.

Após três minutos analisando o monitor, Ramon invalidou o gol e marcou falta para o Athletic, provocando reações negativas dos jogadores da Ferroviária. A equipe paulista foi ainda mais prejudicada quando Vitor Barreto recebeu cartão vermelho nos minutos finais da partida. O técnico Claudinei Oliveira também foi expulso durante os protestos contra a arbitragem.

O gol da vitória do Athletic veio justamente na cobrança da falta marcada após a expulsão de Vitor Barreto, nos momentos finais do confronto. Com o resultado de 2 a 1, o Athletic conseguiu ultrapassar a Ferroviária na tabela de classificação e deixar a zona de rebaixamento (Z4), complicando a situação do time paulista na competição.

Ramon Abatti Abel - Real Madrid x Pachuca
Ramon Abatti Abel (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

