Em apenas quatro meses, Andrés Gómez termina o ano como um dos principais garçons do Vasco

Contratado em meio à temporada, Andrés Gómez rapidamente deixou sua marca no Vasco. Mesmo com apenas três meses de clube, o colombiano encerrou 2025 como um dos principais garçons da equipe, ocupando a terceira posição no ranking de assistências, com sete passes decisivos. O desempenho chama atenção pelo curto período em São Januário e pela regularidade apresentada na reta final do ano.

continua após a publicidade

Os líderes de assistências do Vasco em 2025 foram Lucas Piton, com 11, Paulo Henrique, com oito, seguido por Andrés Gómez e Nuno Moreira, ambos com sete, além de Coutinho, que fechou a lista com cinco.

➡️ Pedrinho aponta se deve concorrer à reeleição no Vasco

Líderes de assistências do Vasco em 2025

Lucas Piton (11)

Paulo Henrique (8)

Andrés Gomez (7)

Nuno Moreira (7)

Coutinho (5)

Andrés Gómez e Hugo Moura em Vasco X Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Entre os cinco principais assistentes, Andrés se destacou pela eficiência: precisou de apenas 201 minutos para participar diretamente de um gol, o melhor índice do elenco. Piton aparece na sequência, com uma assistência a cada 416 minutos, enquanto Nuno Moreira (569'), Paulo Henrique (622') e Coutinho (859') completam a lista.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do Avaí e campeão da Série B: Como foram os emprestados pelo Vasco em 2025

Jogador e o tempo que precisa para dar uma assistência

Andrés Gómez - 201'

Piton - 416'

Nuno Moreira - 569'

Paulo Henrique - 622'

Coutinho - 859'



Além das assistências, o atacante também balançou as redes uma vez. O gol veio na goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, quando abriu o placar da partida. A atuação reforçou a boa fase do colombiano, que passou a ganhar mais protagonismo no setor ofensivo cruzmaltino conforme a temporada avançou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Andrés Gómez chegou ao Vasco em meados de agosto, emprestado pelo Rennes, da França, com cláusula de obrigação de compra atrelada a metas. Após um período inicial de adaptação, o jogador assumiu a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro e terminou o ano em alta, consolidando-se como uma das principais peças criativas do elenco para a sequência do projeto esportivo do clube.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.