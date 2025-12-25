menu hamburguer
Em apenas quatro meses, Andrés Gómez termina o ano como um dos principais garçons do Vasco

Jogador colombiano foi o terceiro com mais assitências pelo clube em 2025

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
15:00
Andrés Gómez Vasco
imagem cameraAndrés Gómez após a classificação contra o Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)
Contratado em meio à temporada, Andrés Gómez rapidamente deixou sua marca no Vasco. Mesmo com apenas três meses de clube, o colombiano encerrou 2025 como um dos principais garçons da equipe, ocupando a terceira posição no ranking de assistências, com sete passes decisivos. O desempenho chama atenção pelo curto período em São Januário e pela regularidade apresentada na reta final do ano.

Os líderes de assistências do Vasco em 2025 foram Lucas Piton, com 11, Paulo Henrique, com oito, seguido por Andrés Gómez e Nuno Moreira, ambos com sete, além de Coutinho, que fechou a lista com cinco.

Líderes de assistências do Vasco em 2025

  • Lucas Piton (11)
  • Paulo Henrique (8)
  • Andrés Gomez (7)
  • Nuno Moreira (7)
  • Coutinho (5)
Andrés Gómez e Hugo Moura em Vasco X Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Entre os cinco principais assistentes, Andrés se destacou pela eficiência: precisou de apenas 201 minutos para participar diretamente de um gol, o melhor índice do elenco. Piton aparece na sequência, com uma assistência a cada 416 minutos, enquanto Nuno Moreira (569'), Paulo Henrique (622') e Coutinho (859') completam a lista.

Jogador e o tempo que precisa para dar uma assistência

  • Andrés Gómez - 201'
  • Piton - 416'
  • Nuno Moreira - 569'
  • Paulo Henrique - 622'
  • Coutinho - 859'

Além das assistências, o atacante também balançou as redes uma vez. O gol veio na goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, quando abriu o placar da partida. A atuação reforçou a boa fase do colombiano, que passou a ganhar mais protagonismo no setor ofensivo cruzmaltino conforme a temporada avançou.

Andrés Gómez chegou ao Vasco em meados de agosto, emprestado pelo Rennes, da França, com cláusula de obrigação de compra atrelada a metas. Após um período inicial de adaptação, o jogador assumiu a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro e terminou o ano em alta, consolidando-se como uma das principais peças criativas do elenco para a sequência do projeto esportivo do clube.

