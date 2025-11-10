Estrelas da NFL elegem escudos mais bonitos do Futebol Brasileiro; confira

A NFL, principal liga de futebol americano, continua a fortalecendo seus laços com o público brasileiro. Em uma nova ação de engajamento, cinco atletas do New England Patriots participaram de uma enquete para eleger os escudos mais bonitos do futebol brasileiro.

A ligação com a liga NFL destacou-se no resultado, que mostrou um claro favorito, com quatro dos cinco jogadores escolhendo o mesmo emblema, mas houve espaço para o Palmeiras e Flamengo.

New England Patriots é o maior campeão da história da NFL com 6 títulos (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

O único a quebrar a hegemonia foi Julian Ashby. O jogador escolheu o Palmeiras e revelou uma conexão antiga com o clube através dos videogames.

— Palmeiras. Eu jogava com eles no FIFA com meu irmão — explicou Ashby.

O grande vencedor da enquete foi o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha foi a escolha de Alex Austin e também de Demario Douglas, que fez uma comparação curiosa com uma famosa marca de luxo.

— Sport, pois parece o leão da Ferrari — disparou Douglas.

Bradyn Swinson também elegeu o time de Recife, e ainda viu uma semelhança com uma equipe da elite do futebol inglês.

— [Gostei do] Sport. Parece um pouco com o do Chelsea — comentou.

A escolha de Jeremiah Webb pelo Leão foi mais pessoal, trazendo uma conexão com sua época de colégio.

— Sport. Parece o escudo da minha 'high school' (escola de ensino médio) — disse o atleta da NFL.

Apesar do domínio do time pernambucano, outros clubes de massa foram notados. Antes de decidir pelo Sport, Bradyn Swinson também mencionou os escudos do Santos e do Flamengo.

Léo Ortiz presenteia mascote do Patriots com a camisa da seleção brasileira (Foto: Reprodução / Instagram)

O Rubro-Negro carioca também foi lembrado por Demario Douglas, que revelou uma conexão especial com o clube após um presente do zagueiro Léo Ortiz, que deu uma camisa do Flamengo para ele.