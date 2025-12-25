O Internacional comemora os resultados financeiros do primeiro ano da parceria com a Liga Forte Futebol (LFU). Conforme informou o Correio do Povo e confirmou o Lance!, mesmo com a campanha no Campeonato Brasileiro, que quase levou o clube para a Série B, o Colorado recebeu R$ 150 milhões em 2025 em verbas de televisão. O montante é maior do que os R$ 114 milhões de 2024. O total confirma a projeção feita no final do ano passado.

Os recursos ficaram acima do total recebidos por clubes da Libra, como o Grêmio, principal rival alvirrubro, que recebeu R$ 135 milhões este ano.

Inter comemora resultados financeiros

Conforme apurou o Lance!, os clubes vinculados à LFU tiveram aumento de receita porque o grupo optou por fragmentar seus direitos de transmissão. Dessa forma, eles foram negociando com diferentes e emissoras e plataformas – Globo e Record na TV aberta, Premiere na TV a cabo, Amazon Prime e YouTube, nos streamings.

É importante destacar que o valor recebido pelo Inter já considera o desconto de 10% dos direitos que foram vendidos antecipadamente aos investidores da Liga em 2023. A operação previa inicialmente a alienação de 20%, percentual que foi reduzido para 10% no início deste ano após um acordo entre os clubes e a LFU.

A Liga Forte União realizou, na semana passada, uma reunião com os clubes filiados, apresentando os resultados financeiros da venda dos direitos de transmissão deste ano. Conforme noticiou o Lance!, o processo de comercialização teve um crescimento de R$ 460 milhões em relação a 2024.

Adequação do balanço

Além desse dado, foi registrado também um aumento de 55% na receita média dos direitos de TV. O presidente colorado, Alessandro Barcellos, destacou que os resultados aumentaram a capacidade de planejamento.

– O crescimento médio nas receitas e a redução das diferenças entre os clubes representam um marco para o futebol brasileiro. Esse novo momento da LFU nos dá mais previsibilidade, capacidade de planejamento e força coletiva.