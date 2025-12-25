menu hamburguer
Futebol Nacional

Palmeiras busca contratação de Marlon Freitas, do Botafogo

Alviverde inicia contatos com o Glorioso pelo volante de 30 anos

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Dia 25/12/2025
14:43
Atualizado há 2 minutos
Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida entre Botafogo x Bahia
imagem camera Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida entre Botafogo x Bahia (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
O Palmeiras busca reforços no mercado e negocia a contratação de Marlon Freitas, meio-campista do Botafogo. O jogador chegaria para substituir Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por R$ 39 milhões.

A informação do interesse alviverde foi publicada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!. Ainda não foi apresentada proposta oficial do Alviverde ao Glorioso.

A negociação por Marlon Freitas evidencia a mudança de estratégia da diretoria no mercado, que passa a apostar em jogadores "prontos" e capazes de contribuir desde os primeiros jogos, como ocorreu com Andreas Pereira, que não precisou de período de adaptação.

Atualmente, Abel Ferreira tem Emiliano Martínez como primeira opção para a posição, que também contou com o zagueiro Bruno Fuchs improvisado. O lesionado Lucas Evangelista, por sua vez, é outro nome que pode atuar nessa função.

Anteriormente, o clube paulista sondou Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Gerson, do Zenit. Ambas as negociações, no entanto, não evoluíram até o momento.

O Botafogo, por sua vez, quer a permanência de Marlon Freitas. O jogador, que já tem contatos com o staff palestrino, se reunirá com John Textor para definir o futuro.

Marlon Freitas pelo Botafogo

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistad do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola.

Marlon Freitas Botafogo Fluminense
Alvo o Palmeiras, Marlon Freitas em ação pelo Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

