Palmeiras busca contratação de Marlon Freitas, do Botafogo
Alviverde inicia contatos com o Glorioso pelo volante de 30 anos
O Palmeiras busca reforços no mercado e negocia a contratação de Marlon Freitas, meio-campista do Botafogo. O jogador chegaria para substituir Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por R$ 39 milhões.
A informação do interesse alviverde foi publicada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!. Ainda não foi apresentada proposta oficial do Alviverde ao Glorioso.
A negociação por Marlon Freitas evidencia a mudança de estratégia da diretoria no mercado, que passa a apostar em jogadores "prontos" e capazes de contribuir desde os primeiros jogos, como ocorreu com Andreas Pereira, que não precisou de período de adaptação.
Atualmente, Abel Ferreira tem Emiliano Martínez como primeira opção para a posição, que também contou com o zagueiro Bruno Fuchs improvisado. O lesionado Lucas Evangelista, por sua vez, é outro nome que pode atuar nessa função.
Anteriormente, o clube paulista sondou Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Gerson, do Zenit. Ambas as negociações, no entanto, não evoluíram até o momento.
O Botafogo, por sua vez, quer a permanência de Marlon Freitas. O jogador, que já tem contatos com o staff palestrino, se reunirá com John Textor para definir o futuro.
Marlon Freitas pelo Botafogo
Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistad do Brasileiro e da Libertadores em 2024.
Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola.
