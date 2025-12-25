Filho do dono da Crefisa demonstra interesse na compra da SAF do Vasco

O Vasco tem um novo interessado na aquisição de sua SAF após a saída da 777 Partners, há cerca de um ano e meio. Trata-se de Marcos Faria Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa. A diretoria cruz-maltina mantém contatos com o empresário e a negociação pode avançar nos próximos meses. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Marcos Lamacchia tem perfil discreto e poucas aparições públicas. Ele é filho de Lamacchia com uma das cinco herdeiras do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, fundador do banco Real, que morreu em 2020. O empresário acompanha de perto o andamento das ações judiciais envolvendo o Vasco desde a retirada da 777 do controle da SAF.

Em 2011, Marcos fundou a Blue Star, gestora financeira independente focada em fundos de investimento. Apesar disso, construiu parte de sua trajetória profissional na Crefisa, onde foi diretor por muitos anos, além de ter atuado no banco Alfa, outra instituição fundada por seu avô Aloysio de Andrade Faria.

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, a composição acionária da SAF do Vasco está dividida da seguinte forma: 30% pertencem ao clube associativo, 31% seguem com a 777 Partners — adquiridos por meio de aportes desde 2022 — e 39% ainda estão em discussão na arbitragem. O cenário societário segue indefinido enquanto o processo judicial não é concluído.

Paralelamente, o Vasco atravessa um momento de reorganização financeira. O clube está em recuperação judicial, com as dívidas equacionadas para pagamento a longo prazo. Recentemente, a diretoria fechou contrato com a Nike, nova fornecedora de material esportivo, que garantirá receita consideravelmente superior à obtida com a Kappa. Além disso, o clube não renovou com a Betfair como patrocinadora master, e a tendência é que uma nova casa de apostas assuma o espaço com valores ainda maiores — o que pode reforçar o caixa e tornar a SAF mais atrativa para investidores.

