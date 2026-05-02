Mirassol x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipe se enfrentam pela 14ª rodada da competição
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Mirassol x Corinthians se enfrentam neste domingo (03), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o popular Maião, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 14ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.
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O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.
Ficha do jogo
O Timão soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No total, marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.
Mesmo com a vitória diante do Vasco na rodada passada, o time segue pressionado na tabela e ainda luta contra o rebaixamento, precisando reagir nas próximas rodadas para se afastar da zona de perigo e ganhar mais tranquilidade na sequência do campeonato.
A partida contra o Mirassol ganha peso extra, já que, além da disputa pelos três pontos, o confronto direto impede a aproximação de um concorrente. A equipe do interior soma nove pontos e, em caso de vitória, pode chegar a 12, reduzindo a diferença para três em relação ao Corinthians. O Leão ocupa a 18ª colocação com duas vitórias, três empates e sete derrotas.
Histórico do confronto
O Corinthians leva ampla vantagem no histórico de confrontos diante do Mirassol. Em 16 partidas disputadas por todas as competições, o time alvinegro soma 11 vitórias, além de quatro empates e apenas um revés.
Como mandante, o cenário é ainda mais favorável ao Corinthians. Em nove jogos disputados em seus domínios, o clube venceu sete vezes e empatou duas, mantendo invencibilidade. Já atuando na casa do Mirassol, em sete confrontos, o Corinthians também apresenta superioridade, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CORINTHIANS
SÉRIE A - 14ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 03 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
MIRASSOL: Walter, Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denílson, Eduardo e Shaylon; Alesson e André Luís. (Técnico: Rafael Guanaes)
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