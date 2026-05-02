Mirassol x Corinthians se enfrentam neste domingo (03), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o popular Maião, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 14ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.

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O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.

Ficha do jogo MIR COR 14º Rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 03 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

O Timão soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No total, marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.

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Mesmo com a vitória diante do Vasco na rodada passada, o time segue pressionado na tabela e ainda luta contra o rebaixamento, precisando reagir nas próximas rodadas para se afastar da zona de perigo e ganhar mais tranquilidade na sequência do campeonato.

A partida contra o Mirassol ganha peso extra, já que, além da disputa pelos três pontos, o confronto direto impede a aproximação de um concorrente. A equipe do interior soma nove pontos e, em caso de vitória, pode chegar a 12, reduzindo a diferença para três em relação ao Corinthians. O Leão ocupa a 18ª colocação com duas vitórias, três empates e sete derrotas.

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Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião (Foto: Reprodução / Mirassol)

Histórico do confronto

O Corinthians leva ampla vantagem no histórico de confrontos diante do Mirassol. Em 16 partidas disputadas por todas as competições, o time alvinegro soma 11 vitórias, além de quatro empates e apenas um revés.

Como mandante, o cenário é ainda mais favorável ao Corinthians. Em nove jogos disputados em seus domínios, o clube venceu sete vezes e empatou duas, mantendo invencibilidade. Já atuando na casa do Mirassol, em sete confrontos, o Corinthians também apresenta superioridade, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CORINTHIANS

SÉRIE A - 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 03 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

MIRASSOL: Walter, Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denílson, Eduardo e Shaylon; Alesson e André Luís. (Técnico: Rafael Guanaes)

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