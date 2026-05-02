O Corinthians acertou o primeiro contrato profissional do goleiro Matheus Alemão, de 16 anos. O novo vínculo, antes válido até 17 de julho de 2027, passa a ter validade até 2029.

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Matheus Alemão é natural de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Ele faz parte das categorias de base do Corinthians, atuando no sub-16 e sub-17 do clube. Internamente, o goleiro é visto com grande potencial, principalmente por já ter 2 metros de altura ainda em idade precoce e com possibilidade de crescimento.

Recentemente, o goleiro foi campeão com a Seleção Brasileira sub-16, que conquistou pela terceira vez o Torneio de Montaigu, tradicional competição realizada na França desde 1976.

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Com a equipe profissional do Corinthians, Matheus Alemão também participou de treinamentos sob comando de Dorival Júnior.

— Contrato profissional. Agora começa um novo capítulo na minha história, somente agradecer a Deus e minha família. Principalmente ao Corinthians por essa oportunidade. E aos meus empresários que sempre estiveram comigo em todos os momentos. Muito feliz por esse sonho se tornar realidade, honrado por viver esse momento tão especial na minha vida. Obrigado, Corinthians — disse o goleiro pelas redes sociais.

Matheus Alemão renovou com o Timão (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians passa por reformulação

O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base e encerrou o vínculo com mais de 20 jogadores. A medida reduz o elenco, considerado inchado no setor.

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As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

Jogadores com saídas oficializadas:

Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando Vera, Thomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.

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