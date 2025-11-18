Morre ex-técnico Otacílio Gonçalves, aos 85 anos, em Porto Alegre

Morreu nesta terça-feira (18) o ex-técnico Otacílio Gonçalves, aos 85 anos, em Porto Alegre (RS). Em mais de 30 anos de carreira, ele comandou vários times tradicionais do futebol brasileiro, como Athletico, Atlético-MG, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Paraná. A causa da morte não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nascido em 16 de junho de 1940, Otacílio Gonçalves da Silva Gaúcho era gaúcho de Santa Maria e começou no futebol como preparador físico do Inter, nos anos 70. No Colorado, ele foi tricampeão brasileiro (1975, 1976 e 1979) já de auxiliar-técnico.

Na virada da década, mudou de profissão e teve curtas passagens como treinador do Figueirense e São Bento-SP, mas foi novamente no Inter que alavancou. Em 1984, na beira do gramado, conquistou o título gaúcho.

continua após a publicidade

Na temporada seguinte, o 'Chapinha' se transferiu para o Athletico e também foi campeão estadual. No Estado, na sequência, ele treinou e levou o título estadual de 1987 pelo Pinheiros, clube que originou o Paraná na fusão com o Colorado, e também comandou o Coritiba.

Antes de ir para o exterior, em duas temporadas como técnico da seleção do Kuwait, ele foi campeão gaúcho pelo Grêmio, em 1989, em um time que ficou conhecido como 'GrêmioShow' pela forma de jogar. No retorno ao Brasil, trabalhou no Náutico e na Portuguesa, além de participar da comissão técnica da Seleção Brasileira na Copa América de 1991, disputada no Chile.

continua após a publicidade

Foi no Paraná, com três anos de fundação, que voltou a brilhar ao conquistar o Paranaense de 1991 e a Série B de 1992, títulos que chamaram a atenção. Otacílio Gonçalves, por exemplo, foi o primeiro treinador da 'era Parmalat' do Palmeiras em 1992-93 e, após pedir demissão, treinou o Atlético-MG no ano seguinte.

O 'Chapinha' retornou ao Tricolor paranaense em 1995, com nova conquista do estadual, e ainda passou pelo Bahia, Yokohama Flügels-JAP, Bahia, Inter, Gama e Santa Cruz. O último trabalho foi novamente no Paraná, clube que é tratado como ídolo e o maior técnico da história, em 2002, aos 62 anos.

Com o fim da carreira de técnico, Otacílio Gonçalves chegou a trabalhar como comentarista esportivo na tradicional rádio Guaíba, na capital gaúcha, antes de viver de forma mais reclusa.

Títulos de Otacílio Gonçalves

Série B: 1992 (Paraná)

Gaúcho: 1984 (Inter) e 1988 (Grêmio)

Paranaense: 1985 (Athletico), 1987 (Pinheiros), 1991 e 1995 (Paraná)

Clubes lamentam morte de Otacílio Gonçalves

Atlético-MG

Athletico

Internacional