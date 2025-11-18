menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (18/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça (18)

18/11/2025
06:00
Éder Militão deve ter escalação confirmada na zaga da Seleção para Brasil x Tunísia
imagem cameraÉder Militão deve ter escalação confirmada na zaga da Seleção para Brasil x Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, além de outros campeonatos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 18 de novembro de 2025)

Amistoso

País de Gales sub-19 x Alemanha sub-19 – 8h – FIFA+
Chipre x Estônia – 14h – Disney+
Brasil x Tunísia – 16h30 – Globo, ge tv e Sportv
EUA x Uruguai – 21h – Xsports (TV e YouTube)

Eliminatórias Europeias

Bélgica x Liechtenstein – 16h45 – Sportv
Espanha x Turquia – 16h45 – ESPN e Disney+
Kosovo x Suíça – 16h45 – ESPN 2 e Disney+
Escócia x Dinamarca – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Áustria x Bósnia-Herzegovina – 16h45 – Disney+
Bulgária x Geórgia – 16h45 – Disney+
Romênia x San Marino – 16h45 – Disney+
País de Gales x Macedônia do Norte – 16h45 – Disney+
Suécia x Eslovênia – 16h45 – Disney+
Bielorrússia x Grécia – 16h45 – Disney+

Jogos de hoje: a Espanha enfrenta a Turquia na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jose Jordan / AFP)
Jogos de hoje: a Espanha enfrenta a Turquia na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jose Jordan / AFP)

Brasileirão

Botafogo x Sport – 20h30 – Prime Video

Eliminatórias Asiáticas (final repescagem)

Iraque x Emirados Árabes Unidos – 13h – ESPN 4 e Disney+

Al Ain International Cup (final)

Irã x Uzbequistão – 13h – ESPN 2 e Disney+

Eliminatórias Europeu sub-21

Geórgia sub-21 x Alemanha sub-21 – 14h – FIFA+

Eliminatórias Europeu sub-19

Holanda sub-19 x Irlanda sub-19 – 15h – FIFA+

Brasileirão sub-20 (quartas)

Sport sub-20 x Atlético-MG sub-20 – 20h30 – Sportv

Eliminatórias da Concacaf

Trinidad e Tobago x Bermudas – 22h – Canal GOAT
Costa Rica x Honduras – 22h – Canal GOAT
Haiti x Nicarágua – 22h – Canal GOAT
Jamaica x Curaçao – 22h – Canal GOAT
Panamá x El Salvador – 22h – Canal GOAT
Guatemala x Suriname – 22h – Canal GOAT

