Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (18/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça (18)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, além de outros campeonatos.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Bayern de Munique compra estádio por R$ 46 milhões; veja planos
Futebol Feminino05/11/2025
- Futebol Internacional
Henry detona Vini Jr após derrota do Real Madrid: ‘Não entendo’
Futebol Internacional05/11/2025
- Fora de Campo
Censo 2022: brasileiros homenageiam craques do futebol nos registros de nascimento
Fora de Campo05/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 18 de novembro de 2025)
Amistoso
País de Gales sub-19 x Alemanha sub-19 – 8h – FIFA+
Chipre x Estônia – 14h – Disney+
Brasil x Tunísia – 16h30 – Globo, ge tv e Sportv
EUA x Uruguai – 21h – Xsports (TV e YouTube)
➡️Clique para assistir no Disney+
Eliminatórias Europeias
Bélgica x Liechtenstein – 16h45 – Sportv
Espanha x Turquia – 16h45 – ESPN e Disney+
Kosovo x Suíça – 16h45 – ESPN 2 e Disney+
Escócia x Dinamarca – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Áustria x Bósnia-Herzegovina – 16h45 – Disney+
Bulgária x Geórgia – 16h45 – Disney+
Romênia x San Marino – 16h45 – Disney+
País de Gales x Macedônia do Norte – 16h45 – Disney+
Suécia x Eslovênia – 16h45 – Disney+
Bielorrússia x Grécia – 16h45 – Disney+
Brasileirão
Botafogo x Sport – 20h30 – Prime Video
Eliminatórias Asiáticas (final repescagem)
Iraque x Emirados Árabes Unidos – 13h – ESPN 4 e Disney+
Al Ain International Cup (final)
Irã x Uzbequistão – 13h – ESPN 2 e Disney+
Eliminatórias Europeu sub-21
Geórgia sub-21 x Alemanha sub-21 – 14h – FIFA+
Eliminatórias Europeu sub-19
Holanda sub-19 x Irlanda sub-19 – 15h – FIFA+
Brasileirão sub-20 (quartas)
Sport sub-20 x Atlético-MG sub-20 – 20h30 – Sportv
➡️Clique para assistir no Sportv
Eliminatórias da Concacaf
Trinidad e Tobago x Bermudas – 22h – Canal GOAT
Costa Rica x Honduras – 22h – Canal GOAT
Haiti x Nicarágua – 22h – Canal GOAT
Jamaica x Curaçao – 22h – Canal GOAT
Panamá x El Salvador – 22h – Canal GOAT
Guatemala x Suriname – 22h – Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias