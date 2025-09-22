Morre ex-técnico da Portuguesa que revelou Dener

Ex-técnico da Portuguesa, Écio Pasca morreu na manhã desta segunda-feira (22), em São Paulo, aos 76 anos. Ele estava internado para tratamento de um tumor na boca.

No futebol, Paschoal Roberto Benvenuto ganhou destaque ao comandar a Lusa na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1991, time como principal revelação Dener, falecido em acidente de carro três anos após o título e um dos maiores jogadores da história do clube.

Como jogador, Écio foi meio-campista do Palmeiras entre 1967 e 1968, além de ter defendido Juventus, Nacional, São Bento e Santo André. Nas categorias de base, permaneceu por 11 anos no clube alviverde. Já como treinador, iniciou a carreira no Juventus e teve passagens por Corinthians, Santos e clubes da China.

O velório aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), entre 13h e 17h, no OSSEL Avelino, na zona leste da capital paulista. o corpo seguiu para o Crematório da Vila Alpina, segundo informou a Portuguesa.

