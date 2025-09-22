menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Morre ex-técnico da Portuguesa que revelou Dener

Écio Pasca faleceu na manhã desta segunda-feira (22)

Écio-Pasca-Portuguesa
imagem cameraÉcio Pasca, ex-técnico da Portuguesa (Foto: Divulgação / SAF Portuguesa)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
17:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-técnico da Portuguesa, Écio Pasca morreu na manhã desta segunda-feira (22), em São Paulo, aos 76 anos. Ele estava internado para tratamento de um tumor na boca.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Ramon lamenta ausências de destaques na Seleção Sub-20: ‘Não consegue mais trazer’

No futebol, Paschoal Roberto Benvenuto ganhou destaque ao comandar a Lusa na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1991, time como principal revelação Dener, falecido em acidente de carro três anos após o título e um dos maiores jogadores da história do clube.

Como jogador, Écio foi meio-campista do Palmeiras entre 1967 e 1968, além de ter defendido Juventus, Nacional, São Bento e Santo André. Nas categorias de base, permaneceu por 11 anos no clube alviverde. Já como treinador, iniciou a carreira no Juventus e teve passagens por Corinthians, Santos e clubes da China.

continua após a publicidade

O velório aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), entre 13h e 17h, no OSSEL Avelino, na zona leste da capital paulista. o corpo seguiu para o Crematório da Vila Alpina, segundo informou a Portuguesa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Écio-Pasca-Portuguesa
Écio Pasca, ex-técnico da Portuguesa, com troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Divulgação / SAF Portuguesa)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias