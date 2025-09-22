Cuello passará por cirurgia e só retorna ao Atlético-MG em 2026

O atacante Cuello está fora da temporada. O jogador de 25 anos passará por cirurgia na terça-feira (23) e retorna ao Atlético-MG apenas em 2026.

O atletas argentino Tomás Cuello sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo na semana passada, no empate em 2 a 2 com o Bolívar, em La Paz, na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Cuello tentou interceptar um passe no setor ofensivo e prendeu o pé esquerdo no gramado.

Ele deixou o campo chorando e foi encaminhado diretamente ao hospital Alemana, na capital boliviana. Após exames de imagem, foi constatada a gravidade da lesão. O local foi imobilizado, e o atleta recebeu medicação para suportar o retorno ao Brasil.

Em Belo Horizonte, o diagnóstico apontou fratura da fíbula associada à ruptura de ligamento, o que exige procedimento cirúrgico para correção. O tempo previsto para a recuperação não foi informado pelo Galo, mas deve ser, no mínimo, de seis meses.

Cuello no Atlético-MG

Comprado por 6 milhões de dólares (R$ 36 milhões), vindo do Athletico, Cuello assinou com o Atlético-MG por quatro temporadas. Ele disputou 40 partidas, sendo 36 como titular, marcou seis gols e deu seis assistências.

Torcida do Atlético-MG protesta em aeroporto

Em momento turbulento na temporada, o Atlético-MG presenciou mais uma situação de pressão. Ao retornar do Rio de Janeiro com mais uma derrota, dessa vez para o Botafogo, em jogo válido pela 24ª rodada, o elenco foi cobrado por membros de torcidas organizadas no Aeroporto de Confins no domingo (21).

A última vitória do Atlético aconteceu há mais de um mês, contra o Godoy Cruz-ARG, fora de casa, por 1 a 0, pela Sul-Americana. Naquela altura, o treinador ainda era Cuca.

Em seguida, o time perdeu cinco jogos (São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Cruzeiro novamente e Botafogo) e empatou outros dois confrontos (Santos e Bolívar).

O técnico Jorge Sampaoli ainda busca a primeira vitória desde o seu retorno. Até agora, são quatro partidas, com duas derrotas e dois empates. Vale destacar que, nos últimos três jogos, o Atlético-MG teve um jogador a mais em campo, mas não conseguiu vencer.