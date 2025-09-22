O turno já virou tem semanas e a surpresa do Campeonato Brasileiro não diminui seu desempenho. E o feito do Mirassol, atual quarto colocado da competição, só se amplia: o time subiu para esta temporada de Série A e se destaca com o elenco de menor valor de mercado do torneio.

São € 22,53 milhões. Lanterna da lista do Transkermarkt. Esse é o tamanho da façanha da equipe do interior paulista. O Mirassol está junto de Vitória, Ceará e Juventude no grupo dos time de elencos menos valiosos do Brasileirão. Mas abaixo desses outros.

Alguns exemplos dão a dimensão: o elenco de maior valor de mercado do Brasileiro é o do Palmeiras: € 212,15 milhões. Somente o centroavante Vitor Roque está avaliado em € 20 milhões. Todo o elenco do clube do interior paulista vale pouco mais de € 2 milhões a mais. E a distância na tabela é de apenas nove pontos.

Destaques

Invicto em casa, o Mirassol tem 23 gols sofridos no campeonato. Média de um por jogo. É a quinta melhor defesa do campeonato, empatada com a do Ceará. Só que o ataque é ainda mais eficiente: com 41 gols marcados, é o segundo melhor do torneio.

Individualmente, Reinaldo tem oito gols, mesmo sendo lateral-esquerdo. O atacante Chico da Costa tem outros seis. Eles valem, respetivamente, € 400 mil e € 1,2 milhão. Os jogadores mais valiosos do time são Felipe Jonathan (€ 2,2 milhões), Yago Felipe (€ 2 milhões) e Shaylon (€ 1,3 milhão).

No último jogo...

O Mirassol venceu o Juventude por 2 a 0 no Maião e retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada na tarde deste domingo (21), teve gols do lateral Reinaldo e de Cristian, que saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Chico da Costa.