Fortaleza anuncia ex-Corinthians e Vasco como gerente de mercado

Depois da chegada de Pedro Martins, novo CEO da SAF, o Fortaleza anunciou a contratação de Witor Bastos para o cargo de gerente de mercado. O comunicado foi feito pelo clube na manhã desta terça-feira (30).

Witor acumula experiências nas áreas de scout, análise de desempenho e inteligência de mercado. O profissional já trabalhou no Athletico-PR, no Corinthians e no Vasco.

De acordo com a nota emitida pelo Tricolor, a contratação "reforça o compromisso do Fortaleza com a qualificação permanente de sua estrutura de futebol, apostando em profissionais especializados para manter o clube competitivo e alinhado às melhores práticas do mercado".

Pedro Martins também chegou ao Fortaleza recentemente (Foto: Leandro Reis/Santos FC)

O profissional é pós-graduado em Gestão Esportiva pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e soma mais de dez anos trabalhando na área.

Novo CEO no Fortaleza

O Fortaleza anunciou no domingo (28) o novo CEO de futebol para a sua SAF. Trata-se de Pedro Martins, profissional com passagens por diversos clubes brasileiros.

Pedro Martins é formado em administração de empresas, possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, certificação em Estratégia Disruptiva pela Harvard Business School Online e em Elite Scouting pela UEFA Academy.

— Estou muito feliz e muito motivado em fazer parte desse projeto. Não só pela grandeza ou pela representatividade histórica do Fortaleza, mas também pelos desafios que a gente tem pela frente - celebrou o novo CEO.

— Vamos trabalhar muito para colocar o clube de volta na Série A, mas esse é um desafio que a gente vai conseguir através da união de todos. O suporte e o apoio da torcida será fundamental. Esperamos todos nos Castelão pra fazer com que esse objetivo seja atingido o mais rápido possível - completou.