Confira o valor de mercado dos top-10 de goleadores do Brasileirão
Confira os números e os valores de mercado de cada um
- Matéria
- Mais Notícias
A 24° rodada do Campeonato Brasileiro acabou no último domingo (21), e os artilheiros do campeonato continuaram marcando gols. O Lance! preparou um levantamento com o top-10 dos goleadores e seus respectivos valores de mercado.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Destaque do Cruzeiro e atual artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge é quem tem o quarto maior valor de mercado. O mais valorizado na lista de goleadores é o atacante Pedro, do Flamengo. Confira os números abaixo!
Lista dos 10 artilheiros:
- Kaio Jorge - Cruzeiro (15 gols) - 17 milhões de euros (R$ 107,1 milhões)
- Arrascaeta - Flamengo (13 gols) - 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
- Vegetti - Vasco (12 gols) - 750 mil euros (R$ 4,7 milhões)
- Pedro - Flamengo (12 gols) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Reinaldo - Mirassol (8 gols) - 400 mil euros (R$ 2,5 milhões)
- Vitor Roque - Palmeiras (8 gols) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Alan Patrick - Internacional (7 gols) - 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
- Pedro Raul - Ceará (7 gols) - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Renato Kayzer - Vitória (7 gols) - 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)
- Rayan - Vasco (6 gols) - 18 milhões de euros (R$ 118,4 milhões)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Lista organizada por valor de mercado:
- Pedro - Flamengo (12 gols) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Vitor Roque - Palmeiras (8 gols) – 20 milhões (R$ 126 milhões)
- Rayan - Vasco (6 gols) – 18 milhões (R$ 118,4 milhões)
- Kaio Jorge - Cruzeiro (15 gols) – 17 milhões (R$ 107,1 milhões)
- Arrascaeta - Flamengo (13 gols) – 15 milhões (R$ 94,5 milhões)
- Pedro Raul - Ceará (7 gols) – 4 milhões (R$ 25 milhões)
- Alan Patrick - Internacional (7 gols) – 3 milhões (R$ 18,9 milhões)
- Renato Kayzer - Vitória (7 gols) – 1 milhão (R$ 6,3 milhões)
- Vegetti - Vasco (12 gols) – 750 mil (R$ 4,7 milhões)
- Reinaldo - Mirassol (8 gols) – 400 mil (R$ 2,5 milhões)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias