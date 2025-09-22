menu hamburguer
Confira o valor de mercado dos top-10 de goleadores do Brasileirão

Confira os números e os valores de mercado de cada um

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Nathalia Gomes
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
16:07
Atualizado há 2 minutos
  Matéria
  • Mais Notícias

A 24° rodada do Campeonato Brasileiro acabou no último domingo (21), e os artilheiros do campeonato continuaram marcando gols. O Lance! preparou um levantamento com o top-10 dos goleadores e seus respectivos valores de mercado.

Destaque do Cruzeiro e atual artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge é quem tem o quarto maior valor de mercado. O mais valorizado na lista de goleadores é o atacante Pedro, do Flamengo. Confira os números abaixo!

Lista dos 10 artilheiros:

  1. Kaio Jorge - Cruzeiro (15 gols) - 17 milhões de euros (R$ 107,1 milhões)
  2. Arrascaeta - Flamengo (13 gols) - 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  3. Vegetti - Vasco (12 gols) - 750 mil euros (R$ 4,7 milhões)
  4. Pedro - Flamengo (12 gols) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  5. Reinaldo - Mirassol (8 gols) - 400 mil euros (R$ 2,5 milhões)
  6. Vitor Roque - Palmeiras (8 gols) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  7. Alan Patrick - Internacional (7 gols) - 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
  8. Pedro Raul - Ceará (7 gols) - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
  9. Renato Kayzer - Vitória (7 gols) - 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)
  10. Rayan - Vasco (6 gols) - 18 milhões de euros (R$ 118,4 milhões)
Reinaldo, jogador do Mirassol, comemora seu gol contra o Juventude pelo Brasileirão
Reinaldo comemora gol contra o Juventude (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Lista organizada por valor de mercado:

  1. Pedro - Flamengo (12 gols) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  2. Vitor Roque - Palmeiras (8 gols) – 20 milhões (R$ 126 milhões)
  3. Rayan - Vasco (6 gols) – 18 milhões (R$ 118,4 milhões)
  4. Kaio Jorge - Cruzeiro (15 gols) – 17 milhões (R$ 107,1 milhões)
  5. Arrascaeta - Flamengo (13 gols) – 15 milhões (R$ 94,5 milhões)
  6. Pedro Raul - Ceará (7 gols) – 4 milhões (R$ 25 milhões)
  7. Alan Patrick - Internacional (7 gols) – 3 milhões (R$ 18,9 milhões)
  8. Renato Kayzer - Vitória (7 gols) – 1 milhão (R$ 6,3 milhões)
  9. Vegetti - Vasco (12 gols) – 750 mil (R$ 4,7 milhões)
  10. Reinaldo - Mirassol (8 gols) – 400 mil (R$ 2,5 milhões)

