A 24° rodada do Campeonato Brasileiro acabou no último domingo (21), e os artilheiros do campeonato continuaram marcando gols. O Lance! preparou um levantamento com o top-10 dos goleadores e seus respectivos valores de mercado.

Destaque do Cruzeiro e atual artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge é quem tem o quarto maior valor de mercado. O mais valorizado na lista de goleadores é o atacante Pedro, do Flamengo. Confira os números abaixo!

Lista dos 10 artilheiros:

Kaio Jorge - Cruzeiro (15 gols) - 17 milhões de euros (R$ 107,1 milhões) Arrascaeta - Flamengo (13 gols) - 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Vegetti - Vasco (12 gols) - 750 mil euros (R$ 4,7 milhões) Pedro - Flamengo (12 gols) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Reinaldo - Mirassol (8 gols) - 400 mil euros (R$ 2,5 milhões) Vitor Roque - Palmeiras (8 gols) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Alan Patrick - Internacional (7 gols) - 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) Pedro Raul - Ceará (7 gols) - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) Renato Kayzer - Vitória (7 gols) - 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) Rayan - Vasco (6 gols) - 18 milhões de euros (R$ 118,4 milhões)

Reinaldo comemora gol contra o Juventude (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Lista organizada por valor de mercado: