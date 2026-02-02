O lateral-esquerdo Moraes 'desencantou' e marcou pela primeira vez com a camisa do Operário-PR. Ele fez um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Azuriz no domingo (1), no Germano Krüger, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

O Fantasma já vencia a Gralha Azul, com gol de Vinicius Diniz, quando Moraes ampliou ainda no primeiro tempo. Aos 39, Diniz lançou Lucas Gaúcho na área, mas a bola passou pelo atacante e sobrou para o lateral-esquerdo, que bateu cruzado de primeira e marcou um golaço.

- Muito feliz com o meu primeiro gol pelo Operário-PR. O gol saiu em uma partida muito importante, um jogo que pode nos colocar nas semifinais da competição. Feliz também pelo grande resultado que a gente conseguiu jogando dentro de casa. Valorizar o apoio da nossa torcida, que nos empurrou desde o início da partida e foi muito importante para a gente sair na frente nessa eliminatória - afirmou.

Moraes chegou ao sétimo jogo com a camisa alvinegra e só não foi titular na estreia do estadual. Depois, ganhou a posição com o técnico Alex de Souza e manteve a titularidade na troca por Luizinho Lopes, embora tenha sido substituído nos últimos quatro jogos durante a segunda etapa.

Com a vitória, o Operário-PR joga por um empate e até mesmo uma derrota por um gol de diferença para avançar à semifinal. O jogo da volta é no domingo (8), às 18h30 (de Brasília), no estádio Os Pioneiros.

Do outro lado da chave, pelo Grupo B, o Coritiba venceu o Cianorte por 1 a 0, fora de casa. As equipes se enfrentam no mesmo dia e horário, no Couto Pereira.

- São dois jogos complicados. A gente fez o nosso dever de casa e, graças a Deus, conseguimos sair na frente. Agora temos mais uma partida, outra grande batalha pela frente. O nosso time é experiente, os jogadores estão acostumados com esses momentos, então sabemos muito bem o que precisamos fazer para garantir essa vaga nas semifinais - completou.

Carreira de Moraes, do Operário-PR

Criado e revelado pelo Atlético-GO, Moraes estreou profissionalmente em 2016. No mesmo ano, se transferiu para a base do Flamengo, mas não atuou no time principal e passou por empréstimos ao São Bento e ao próprio Dragão.

O lateral-esquerdo seguiu no Atlético-GO até 2020 e começou a ser emprestado para Mirassol, Santos, Juventude e Aparecidense. No ano passado, o jogador de 28 anos atuou na Série B pelo Goiás.