O goleiro Pedro Rangel, do Coritiba, foi o personagem da vitória por 1 a 0 contra o Cianorte, no Albino Turbay, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Ele marcou um gol inusitado do tiro de meta e garantiu a vantagem para a partida da volta.

Quando o jogo caminhava para a igualdade sem gol, Pedro Rangel balançou as redes aos 41 minutos do segundo tempo. Despretensioso, o goleiro coxa-branca bateu na bola, que viajou todo o campo, quicou dentro da área adversária e encobriu Felipe Garcia, do Leão do Vale.

- A gente sabia da dificuldade da partida, um gramado pesado, um sol muito quente, mas a gente soube suportar. Uma felicidade minha, um tiro de meta longo, eu tenho essa batida longa, e tentei achar o Enzo ali, uma bola nas costas. Felicidade minha e infelicidade do outro lado. Feliz pelo gol, o primeiro da carreira - afirmou, na zona mista.

O camisa 12 explicou que, apesar da sorte, o lance do gol é treinado no dia a dia. O arqueiro também comentou que todos os goleiros alviverdes fazem uma brincadeira depois do treinos no CT da Graciosa para ver quem chuta mais longe.

- A gente trabalha essa bola, mas é uma bola muito difícil, não tem como. Não é todo dia que a gente vê um gol desse. Mas eu fui feliz ali na batida, ela foi nas costas do zagueiro - completou.

Pedro Rangel lembra ex-goleiro Wilson, do Coritiba

Esse foi o primeiro gol da carreira de Pedro Rangel, 25 anos. Curiosamente, a data coincidiu com o aniversário do ex-goleiro Wilson, fez 42 anos e marcou 11 gols pelo Coritiba, entre 2015 e 2021.

- Desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Falar também que você é uma referência, ídolo do clube e dedicar este gol para você, que era um goleiro que fazia gols também - declarou.

Além disso, a última vez que um goleiro marcou um gol pelo Coritiba também foi em 31 de janeiro, mas de 2021. Na ocasião, Wilson bateu o pênalti do empate em 1 a 1 com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

- Passando para te parabenizar pelo gol de goleiro pelo Coritiba, bem no dia do meu aniversário. Obrigado pela homenagem e continue na caminhada, está faltando pouco para você me alcançar - respondeu Wilson.

Carreira de Pedro Rangel, do Coritiba

Formados nas bases do Itapirense-SP e Fluminense, Pedro Rangel estreou profissionalmente pelo Tricolor em 2021, com duas partidas. Dois anos depois, voltou a atuar em outros cinco jogos.

Em 2024, foi emprestado e fez nove confrontos pelo Atlético-GO. Ele está no Coritiba desde o ano passado, comprado por R$ 1,5 milhão do Flu, e tem contrato até o fim de 2028.

Ao todo, Pedro Rangel soma 29 partidas como profissional, sendo 12 pelo Coxa, com um gol marcado.

O Coritiba volta a campo na Série A contra o Cruzeiro na quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois, encara o Cianorte no domingo (8), às 18h30, no Couto Pereira, pela volta das quartas de final do Paranaense.