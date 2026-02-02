Ingressos de Ceará x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Fortaleza duelam no domingo (8), na Arena Castelão, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 18h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos na torcida do Ceará

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Fortaleza. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Superior Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Inferior Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

A venda física acontece nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Para a meia-entrada, que é vendida somente somente nas lojas, é obrigatório apresentar o documento que comprove o direito ao benefício no acesso da partida.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Preços dos ingressos na torcida do Fortaleza

O Fortaleza ainda não iniciou a venda da sua carga de ingressos para o duelo contra o Ceará. As entradas serão comercializadas no site Leão Tickets e nos pontos físicos.

Prévia do jogo: Ceará x Fortaleza

O Ceará vem de goleada por 4 a 0 sobre o Horizonte, enquanto que o Fortaleza empatou em 1 a 1 contra o Iguatu.

Este será o primeiro Clássico-Rei do ano, encerrando a segunda fase do Campeonato Cearense. É possívei que os rivais voltem a se encontrar na decisão do torneio.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.