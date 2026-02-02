Vasco acerta empréstimo de Cuiabano junto ao Nottingham Forest

O Vasco chegou a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pela contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O jogador chega ao clube carioca por empréstimo e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Como antecipado pelo Lance!, as negociações avançaram de forma positiva nos últimos dias até o desfecho entre as partes. Cuiabano pertence ao Nottingham Forest desde setembro de 2025, quando foi vendido pelo Botafogo após a conquista da Libertadores de 2024. Sem espaço no elenco inglês, o lateral viu com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. O Botafogo chegou a surgir como possibilidade, mas a atual situação financeira do clube afastou um possível acordo.

Cuiabano fez o gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A chegada do jogador atende a uma demanda do Vasco para o setor. O clube vive um momento de indefinição na lateral esquerda após a venda de Leandrinho ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, Lucas Piton, titular da posição, tem recebido sondagens do exterior e apresentou oscilações no início da temporada. No elenco, as alternativas são limitadas: Puma Rodríguez já foi utilizado improvisado no setor, Vítor Luís foi alvo de críticas da torcida após a partida contra o Nova Iguaçu, e o jovem João Victor, recém-promovido da base, vem ganhando espaço gradualmente.

Cuiabano será o quinto reforço do Vasco para a temporada. Até o momento, o clube já anunciou as contratações de Johan Rojas, Alan Saldivia, Marino e Brenner. A diretoria ainda negocia a chegada do atacante Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, do Equador, e existe otimismo interno para fechar o acordo nos próximos dias.

