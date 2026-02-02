menu hamburguer
Vasco

Vasco acerta empréstimo de Cuiabano junto ao Nottingham Forest

Jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para se juntar ao elenco

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/02/2026
18:21
Cuiabano Nottingham Forest anúncio
imagem cameraEx-Botafogo, Cuiabano em sua apresentação no Nottingham Forest (Foto: Divulgação / Nottingham Forest)
O Vasco chegou a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pela contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O jogador chega ao clube carioca por empréstimo e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Como antecipado pelo Lance!, as negociações avançaram de forma positiva nos últimos dias até o desfecho entre as partes. Cuiabano pertence ao Nottingham Forest desde setembro de 2025, quando foi vendido pelo Botafogo após a conquista da Libertadores de 2024. Sem espaço no elenco inglês, o lateral viu com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. O Botafogo chegou a surgir como possibilidade, mas a atual situação financeira do clube afastou um possível acordo.

Cuiabano fez o gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
➡️ Thiago Galhardo revela que tem pré-acordo para jogar no América-RJ

A chegada do jogador atende a uma demanda do Vasco para o setor. O clube vive um momento de indefinição na lateral esquerda após a venda de Leandrinho ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, Lucas Piton, titular da posição, tem recebido sondagens do exterior e apresentou oscilações no início da temporada. No elenco, as alternativas são limitadas: Puma Rodríguez já foi utilizado improvisado no setor, Vítor Luís foi alvo de críticas da torcida após a partida contra o Nova Iguaçu, e o jovem João Victor, recém-promovido da base, vem ganhando espaço gradualmente.

Cuiabano será o quinto reforço do Vasco para a temporada. Até o momento, o clube já anunciou as contratações de Johan Rojas, Alan Saldivia, Marino e Brenner. A diretoria ainda negocia a chegada do atacante Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, do Equador, e existe otimismo interno para fechar o acordo nos próximos dias.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

