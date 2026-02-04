menu hamburguer
Botafogo

Botafogo está definido para duelo com o Grêmio; veja escalação

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), na Arena, em Porto Alegre

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
20:39
Vestiário do Botafogo na Arena para duelo com o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVestiário do Botafogo na Arena para duelo com o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para o duelo com o Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Anselmi repeitu a escalação inicial que goleou o Cruzeiro por 4 a 0 na estreia da competição.

➡️ Botafogo perde peça importante no elenco por lesão no joelho

Anselmi foi à capital gaúcha sem três peças importantes do elenco: o lateral-esquerdo/zagueiro Marçal e os atacantes Joaquín Correa e Chris Ramos.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Grêmio, do técnico Luís Castro, está escalado com: Weverton, João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Tetê, Pavon e Carlos Vinícius.

Vestiário do Botafogo na Arena para duelo com o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X BOTAFOGO

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima MG)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Weverton, João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Tetê, Pavon e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

