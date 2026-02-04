Vitória tem mudanças na escalação para pegar o Palmeiras

O Vitória já tem escalação definida para enfrentar o Palmeiras logo mais às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro entra em campo com uma base da equipe que bateu o Remo na última quarta-feira, mas Jair Ventura ainda promoveu quatro modificações, duas forçadas.

Uma delas é a estreia do lateral-direito Nathan Mendes, que ganha a posição antes ocupada por Mateus Silva. Além dele, Neris, Erick e Fabri também são novidades.

Por outro lado, o goleiro Lucas Arcanjo, o volante Rúben Ismael, o zagueiro Edu, o lateral Claudinho e o atacante Renzo López estão no departamento médico e são desfalques para a equipe. Quem também está fora é o atacante Renato Kayzer, que sentiu dores na coxa. Fabri assume a vaga para deixar a transição rubro-negra ainda forte.

A assessoria do Rubro-Negro também divulgou um boletim médico com a situação de outros dois atletas que não estão no time titular:

Renato Kayzer - O jogador sentiu um incômodo na coxa esquerda no último treino antes da viagem para São Paulo. Após exame, foi detectada uma lesão de grau 1.

Camutanga - O atleta teve uma indisposição estomacal e está sem condições de jogo.

Vale lembrar que o Vitória vem de dois resultados positivos em sequência nas partidas contra o Remo (Brasileirão) e Barcelona de Ilhéus (Campeonato Baiano).

Jair Ventura comanda treino do Vitória no Barradão; veja abaixo a escalação do time contra o Palmeiras na Arena Barueri (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalações de Vitória e Palmeiras

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Neris e Riccieli; Nathan Mendes, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Fabri.

Já o Palmeiras de Abel Ferreira começa com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Ge TV (streaming) e Premiere (Pay-per-view).