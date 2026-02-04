Bragantino vence o Atlético-MG e embala segunda vitória no Brasileirão
Massa bruta está 100% na competição com dois triunfos em dois jogos
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (4), o Bragantino venceu o Atlético por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em jogo válido pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Neves marcou ainda na primeira etapa para o Massa Bruta, que conseguiu manter a vantagem até o fim e embalou a a segunda vitória na competição.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Atlético-MG apresenta diretrizes do Conselho da massa: entenda todos os detalhes
Atlético Mineiro03/02/2026
- Atlético Mineiro
Ex-técnico do Vasco é anunciado para comandar a equipe sub-17 do Atlético-MG
Atlético Mineiro02/02/2026
- Futebol Feminino
Atlético-MG retoma base feminina e vai disputar o Brasileiro Sub-20
Futebol Feminino02/02/2026
Como foi o jogo?
A partida começou com pouca movimentação e sem chances claras de gol. Na primeira meia hora, as duas equipes encontraram dificuldades na criação ofensiva, em um jogo de baixa criatividade. O Bragantino, no entanto, mostrou maior presença no campo de ataque e tentou assumir a iniciativa.
Após a pausa para hidratação, aos 30 minutos, o time paulista intensificou a pressão ofensiva e passou a chegar com mais perigo. Na segunda chegada mais efetiva, abriu o placar. Juninho Capixaba venceu a disputa com Preciado pelo lado esquerdo e cruzou. Após um bate-rebate, a bola sobrou na entrada da área, e Gustavo Neves acertou um belo chute no canto de Everson, que não teve chances, colocando o Massa Bruta em vantagem.
A segunda etapa começou com o Atlético buscando manter a posse de bola e maior presença no campo ofensivo. No entanto, a equipe encontrou dificuldades para criar chances claras e não conseguiu ameaçar com frequência o gol adversário. A melhor oportunidade veio apenas aos 25 minutos, quando Cuello arriscou de fora da área e acertou o travessão.
Nos minutos finais, o Atlético aumentou a pressão em busca do empate, mas esbarrou na defesa bem postada do Bragantino e na falta de criatividade e pontaria do ataque. Assim, o placar permaneceu inalterado, com vitória do Massa Bruta por 1 a 0.
Próximos jogos de Bragantino e Atlético
O Bragantino volta a entrar em campo no próximo domingo (8), contra o Velo Clube às 18h30 no Estádio Benitão pela 7° rodada do Paulista. Já o Atlético enfrenta o Athletic na próximo sábado (7) às 18h30 na Arena MRV, pela 7° rodada do Campeonato Mineiro.
Ficha Técnica
Bragantino 1 x 0 Atlético-MG
2° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
🥅 Gols: Gustavo Neves (38'/1°T-RBB)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel, Sosa e Hurtado (RBB) Renan Lodi e Igor Gomes (CAM)
🟥 Cartões vermelhos: -
Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius (Pedro Henrique), Gustavo Neves (Eric Ramires) e Capixaba; Matheus Fernandes (Sosa), Gabriel (Fabinho) e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Sasha (Pitta) e Mosquera
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Preciado (Gustavo Scarpa), Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon (Cissé), Alan Franco, Victor Hugo e Bernard (Igor Gomes); Dudu (Cuello) e Hulk (Reinier)
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
- Matéria
- Mais Notícias