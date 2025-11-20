Mirassol faz história e garante vaga na Libertadores de 2026
Equipe assegura posição no G7 e conquista classificação continental
O Mirassol está oficialmente classificado para a Libertadores da América de 2026. A presença do time do interior paulista foi confirmada após a derrota do São Paulo no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20), por 3 a 1.
O resultado na Neo Química Arena garantiu que nenhum outro time do Brasileirão consiga tirar o Mirassol do G7, o que assegura ao menos vaga nas fases preliminares, popularmente conhecidas como "pré-Libertadores".
O Mirassol vem de empate em 1 a 1 com o Santos, de Neymar, na Vila Belmiro. Com o resultado, a equipe alcançou 60 pontos, manteve-se na 4ª colocação e soma 16 vitórias, 12 empates e apenas seis derrotas em toda a competição. O time marcou 55 gols e sofreu 34, ficando com saldo positivo de 21.
— Alguém aqui pode ajudar o adm com um curso de espanhol? — brincou o Mirassol nas redes sociais.
Campanha histórica
O Mirassol se tornou o primeiro estreante da história do Campeonato Brasileiro a garantir classificação para a Libertadores da América. O feito foi reconhecido até mesmo pela Conmebol, que usou as redes sociais para destacar o marco.
— Histórico, Mirassol! Pela primeira vez classificado para uma edição da Conmebol Libertadores — disse a entidade em seu perfil oficial.
O próximo objetivo do clube é encerrar o campeonato no G5 e, assim, garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No momento, a diferença para o Fluminense, sexto colocado, é de seis pontos.
G7 do Brasileirão
1 – Flamengo – 71
2 – Palmeiras – 69
3 – Cruzeiro – 65
4 – Mirassol – 60
5 – Botafogo – 55
6 – Fluminense – 54
7 – Bahia – 53
➡️ Clique aqui e veja a tabela completa do Brasileirão
🇧🇷🦁 Histórico, @mirassolfc! Pela primeira vez, classificado a uma edição da CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/TbxrQZdINn— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 21, 2025
Tudo sobre
