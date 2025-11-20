Artilheiro do Grêmio detona arbitragem em vitória contra o Vasco: 'Mesma m…'

O Grêmio venceu o Vasco por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (19), na Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, em uma partida em que dominou do início ao fim. A atuação segura garantiu uma vitória tranquila, mas o desempenho da equipe de arbitragem voltou a gerar queixas no lado gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A principal reclamação partiu de Carlos Vinicius, artilheiro gremista. No intervalo, o camisa 95 deixou o campo criticando o árbitro Raphael Claus (SP), responsável pelo apito na rodada.

— P… que p…, é sempre a mesma m…, todo jogo é a arbitragem para todo lado, é por isso que a m… do campeonato não melhora, p… que p… — disse Carlos Vinicius.

continua após a publicidade

Carlos Vinícius “puto” com a arbitragem de Raphael Claus na Arena: pic.twitter.com/ibnWuGGSzK — Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) November 20, 2025

Mesmo após as críticas, o Grêmio manteve o ritmo elevado e marcou duas vezes no segundo tempo: primeiro com o próprio Carlos Vinicius, e depois com Amuzu, que definiu o placar em 2 a 0.

Carlos Vinicius marcou dois gols contra o Vasco (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Campanha do Grêmio

O Grêmio aparece na 11ª colocação do Brasileirão com 43 pontos após 34 partidas, somando 11 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. A equipe marcou 37 gols, sofreu 43 e mantém saldo negativo de seis, desempenho que deixa o time ainda distante da primeira página da tabela e pressionado por resultados mais consistentes na reta final.

continua após a publicidade

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Botafogo neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.