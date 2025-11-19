Santos sai na frente com Neymar, mas cede empate ao Mirassol e não respira na tabela

O Santos empatou por 1 a 1 com o Mirassol nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe abriu o placar logo aos três minutos, com Neymar, mas acabou cedendo o empate após o próprio camisa 10 cometer pênalti em Reinaldo, que converteu a cobrança com segurança.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano permanece a apenas um ponto de distância da zona do rebaixamento. Já o Leão Caipira pode garantir uma vaga direta na Libertadores caso o São Paulo não vença o Corinthians nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena.

Neymar marcou o oitavo com gol a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

O Santos entrou em campo embalada por mais uma grande festa da torcida, que novamente abraçou o time como parte do pacto de união firmado no duelo da semana passada contra o Palmeiras, na vitória por 1 a 0 que trouxe um respiro importante na tabela.

Antes mesmo de a bola rolar, o Peixe já sabia que o Vitória havia segurado um empate sem gols com o Alviverde, no Allianz Parque. O cenário deixava claro: apenas a vitória interessava.

Inspirado pelo aniversário dos 56 anos do milésimo gol de Pelé, Neymar precisou de apenas três minutos para balançar as redes na primeira finalização do time da casa. Ele recebeu um lindo passe de Lauta Díaz, disparou livre de marcação e tocou com categoria na saída do goleiro Walter.

O camisa 10 comemorou de maneira efusiva com os companheiros o seu oitavo gol nesta temporada, marcada por três lesões na coxa e, na sequência, correu para abraçar o técnico Juan Pablo Vojvoda.

O Santos acumulou chances claras para ampliar o placar, especialmente em jogadas construídas por Igor Vinícius e Barreal. O argentino, inclusive, teria sofrido um pênalti aos 21 minutos se não estivesse em posição de impedimento.

Souza e Willian Arão também levaram perigo em finalizações de média distância, enquanto Lautaro Díaz, escalado na vaga de Guilherme, foi bastante participativo na primeira etapa.

Do outro lado, Guanaes manteve a escalação que bateu o Palmeiras por 2 a 1 na última rodada e buscava uma vitória que garantiria ao Mirassol uma vaga antecipada na Libertadores do ano que vem.

O Leão Caipira, porém, fez um primeiro tempo tímido. Ainda assim, tentou ameaçar com João Victor, em cabeceio após cobrança de falta, com Negueba, que recebeu cruzamento rasteiro na área e finalizou mascado, e com Reinaldo nas bolas aéreas.

No segundo tempo, o Peixe manteve sua superioridade e já nos primeiros minutos criou uma boa oportunidade. Zé Rafael arrancou ao lado de Lautaro Díaz, que acionou Barreal pela esquerda. O argentino bateu firme e obrigou Walter a fazer uma grande defesa.

No entanto, em uma chegada do Mirassol à área, Neymar acabou derrubando Reinaldo, e o árbitro Matheus Delgado Candançan assinalou pênalti. Uma confusão generalizada tomou conta da partida após a marcação. Gabriel Brazão caiu para o lado esquerdo, mas não conseguiu evitar o gol do camisa 6, que marcou pela 10ª vez no Brasileirão.

Depois do lance, Robinho Jr. entrou na vaga de Barreal, enquanto Guilherme assumiu o lugar de Lautaro Díaz. Da Costa, que substituiu Cristian, também tentou levar perigo ao ataque ao receber em profundidade e buscar a finalização.

Os minutos finais foram tomados de muita tensão por parte da torcida santista, que viu o time cair de rendimento. Vojvoda promoveu as entradas de Mayke e Rollheiser nas vagas de Igor Vinícius e João Schmidt.

O Santos seguiu pressionando. Primeiro, Zé Rafael tentou de cabeça, mas a finalização acabou bloqueada pela zaga. Na sequência, Neymar tentou acionar Guilherme em profundidade, porém o passe saiu forte demais. O "Trem" deixou o gramado para a entrada de Gabriel Bontempo.

O Peixe encontrou dificuldades para superar Walter, mesmo com boas tabelas entre Neymar e Robinho. O Mirassol respondeu em grande estilo: Carlos Eduardo recebeu dentro da área e soltou um belo chute, obrigando Brazão a fazer ótima defesa.

Com o resultado, o Peixe segue pressionado na tabela, embora ainda dependa apenas de si para escapar da zona do rebaixamento.

A tensão da reta final agora se transforma em combustível para mais um capítulo decisivo: na próxima segunda-feira (24), o Santos viaja para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em um duelo que pode definir os rumos do time nesta temporada.

Ficha Técnica:

SANTOS 1 X 1 MIRASSOL - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

🗣️ Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

🟨 Cartões amarelos: Zé Ivaldo (Santos); Shaylon e Neto Moura (Mirassol)

👭Público: 14.317

💰Renda: R$767.026,25

🥅 Gols: Neymar (3'/1ºT) e Reinaldo (15'/2ºT)

Escalações:

Escalação do Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonís Frías, Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael (Gabriel Bontempo), João Schmidt (Rollheiser); Neymar, Lautaro Díaz (Guilherme) e Barreal (Robinho Jr.).

Escalação do Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Guilherme); Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Shaylon) e Cristian (Da Costa).