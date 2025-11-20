O atacante Yuri Alberto foi um dos protagonistas da vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. De quebra, ajudou o clube a encerrar um jejum de sete jogos sem vencer o rival.

O camisa 9 abriu o placar em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, com o resultado já favorável, marcou o terceiro gol e fechou a conta para o Timão. Depois de balançar a rede duas vezes e ser decisivo no clássico, o atacante celebrou o momento da equipe e destacou a importância do resultado para a sequência da temporada.

— Ganhar um clássico, quebrar esse tabu. Importante demais, cara. Só agradecer a Deus por esses dois gols, mais dois gols em clássico. Então é agradecer, agradecer o apoio, a torcida de todos. É gratificante demais, cara. Deus tem nos honrado de uma forma abençoada demais. A gente vai atrás desse nosso grande objetivo, que é estar numa pré-Libertadores, poder classificar para a Libertadores. A gente vai ter mais quatro jogos aí, quatro jogos que são quatro finais para nós — disse Yuri Alberto à Record TV.

Como foi o jogo?

Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.

O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.

Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.

Yuri Alberto durante o clássico contra o São Paulo (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.

O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passe. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.

Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.

A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.

O que vem por aí?

As equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. No domingo (23), o São Paulo encara o Juventude, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Mais tarde, às 20h30 (de Brasília), o Timão enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em uma 'prévia' da semifinal da Copa do Brasil.