Atlético-MG demite o técnico Jorge Sampaoli

O Atlético comunicou na tarde desta quinta-feira (12) a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Após reunião, as partes chegaram a um entendimento para o encerramento do trabalho do técnico.

Confira a nota oficial do Galo:

"Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo. Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.

Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional."

Treinadores pressionados no futebol brasileiro

Jorge Sampaoli não resistiu à pressão por resultados e acabou demitido pelo Atlético. No entanto, ele não é o único treinador de um grande clube brasileiro que iniciou a temporada sob forte cobrança e convivendo com números abaixo do esperado.

No rival Cruzeiro, o trabalho de Tite, que assumiu o comando da equipe neste ano, já enfrenta questionamentos. Parte da torcida pede a demissão do treinador diante da sequência de resultados negativos. Em 10 partidas na temporada, o time venceu apenas quatro todas pelo Campeonato Mineiro, além de ter empatado uma vez e sofrido seis derrotas. No Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu vencer.

Situação semelhante vive Fernando Diniz, no Vasco. Apesar de ter conduzido a equipe ao vice-campeonato da Copa do Brasil na temporada passada, o treinador também lida com pressão crescente em 2026. Em nove jogos disputados até aqui, o Vasco soma três vitórias, três empates e três derrotas, desempenho que tem gerado insatisfação e aumento da cobrança por parte da torcida.