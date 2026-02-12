O atacante Pablo, ex-São Paulo, rescindiu com o Sport e acertou com um rival da Série B. O jogador de 33 anos fechou com o Operário-PR para 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pablo ficou livre no mercado após conseguir a liberação pela Justiça na quarta-feira (11). Ele entrou com uma ação na 3ª Vara do Trabalho de Recife e pediu a rescisão por uma dívida de R$ 511 mil referente aos salários atrasados.

No fim de 2025, o atacante já tinha sido comunicado pelo Leão da Ilha que estava fora dos planos e não precisou se reapresentar para a pré-temporada. Paralelo a isso, Pablo tinha um acerto verbal com o Fantasma desde o final de janeiro.

continua após a publicidade

O jogador, que mora em Curitiba (PR), apenas esperava resolver a saída do Leão da Ilha para assinar com o Operário-PR até o final do ano. Liberado, o atacante deve ser anunciado pelo time paranaense na próxima semana.

Em 2026, o Operário-PR tem o estadual, a Copa do Brasil, a Série B e a Copa Sul-Sudeste como calendário. A equipe alvinegra entra em campo contra o Coritiba no sábado (14), às 16h (de Brasília), no Germano Krüger, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense.

continua após a publicidade

Carreira de Pablo, reforço do Operário-PR

Criado e revelado pelo Athletico, Pablo estreou profissionalmente em 2011 e foi emprestado ao Figueirense e Real Madrid B. Ele voltou ao Figueira e teve uma passagem ao Cerezo Osaka, do Japão, antes de acertar novamente com o Furacão em 2016.

No retorno ao Athletico, Pablo passou a atuar de centroavante e se destacou no título da Sul-Americana de 2018, com cinco gols. No ano seguinte, foi vendido por 7 milhões de euros (R$ 31 milhões, na cotação da época) ao São Paulo.

Pelo Tricolor, fez 32 gols e deu 11 assistência em 121 jogos, com a conquista do Paulistão (2021). Em 2022, o atacante voltou ao Furacão e saiu após o rebaixamento na Série A de 2024. Ao todo, em três passagens, somou 72 gols em 321 partidas pelo Athletico.

Pelo Sport, em 2025, marcou nove gols e teve dois passes decisivos em 34 jogos, sendo metade como titular. O Leão da Ilha também foi rebaixado no Brasileirão.