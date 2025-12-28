Meio-campista se despede do Ceará e avisa: 'É um até logo'

O meio-campista Lucas Mugni está de saída do Ceará. Sem um acordo para a renovação do seu contrato, que expira nos próximos dias, o argentino não ficará no clube. Mugni publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

O meio-campista Lucas Mugni está de saída do Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Mugni chegou no Ceará em 2024, sendo bicampeão cearense no período. Foram 97 partidas ao longo dessas duas temporadas, com sete gols e 20 assistências. Ainda sem equipe para 2026, o argentino tem conversas com o Mirassol, que jogará a Copa Libertadores.

Rebaixado para a Série B, o Ceará vem passando por uma grande reformulação em seu elenco. Entre chegadas e saídas, o clube já anunciou a contratação do lateral-direito Alex Silva e do meia-atacante Juan Alano.

Confira a despedida de Lucas Mugni:

"É chegado o momento da despedida e, no fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar. Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle — e só Deus conhece o propósito de cada uma delas.

Ainda assim, o caminho percorrido foi lindo. Levo comigo amizades construídas dentro e fora do clube, pessoas de coração aberto, cheias de carinho e respeito.

À torcida, minha eterna gratidão. Vocês me proporcionaram momentos inesquecíveis, jogos com uma atmosfera única, que ficarão para sempre na minha memória.

Para mim, foi um privilégio estar em campo defendendo essa camisa — que é do clube, dos torcedores, mas principalmente dos funcionários que vivem o Ceará por amor. A todos vocês, deixo o meu mais sincero muito obrigado.

Obrigado, vovô. Obrigado, Ceará. E não é um adeus… é apenas um até logo."