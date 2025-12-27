Retrospectiva 2025: irregularidade na temporada rebaixa o Ceará
Clube não conseguiu vencer dois jogos seguidos no Brasileirão
O Ceará retornou à Série A em 2025 e, no mesmo ano, foi novamente rebaixado. Mesmo com o título estadual, o time sofreu com a inconstância e pagou o preço no fim do Campeonato Brasileiro. O Lance! traz a seguir uma retrospectiva da temporada alvinegra.
Um título e duas quedas nas Copas
Na primeira decisão do ano, o Ceará superou o Fortaleza para ficar com o bicampeonato cearense - vitória por 1 a 0 na ida e empate por 1 a 1 na volta. Ainda que o campeonato estadual não seja o maior parâmetro, derrotar o rival sempre é de grande ajuda.
A queda na Copa do Brasil veio cedo, ainda na terceira fase: derrotas por 1 a 0 e 3 a 0 contra o Palmeiras. Depois, na semifinal da Copa do Nordeste, o Alvinegro visitou o Bahia e foi derrotado com um gol tardio: 1 a 0. Sobrava então a Série A, o grande objetivo do ano.
Uma rodada no Z4 da Série A foi o bastante
O Campeonato Brasileiro é difícil e isso é nítido para quem sobe da Série B. Indo além das expectativas, o time de Léo Condé fez um bom começo. Pontuou em casa e ainda viu vários resultados escaparem pelos gols nos acréscimos.
O Vovô nunca chegou a entrar na briga por vaga na Libertadores, mas esteve durante várias rodadas em posição de Copa Sul-Americana. Na reta final, tal assunto parecia garantido e as chances de rebaixamento eram baixas.
A derrota para o Internacional, com uma expulsão no início do jogo, foi um divisor de águas. O Ceará enfrentou o G4 na sequência e finalizou a competição com apenas um ponto nesses quatro jogos. Sem vencer o time alternativo do Palmeiras e sem a ajuda de outros resultados, o clube entrou uma só vez na zona de rebaixamento - foi o suficiente para retornar à Série B.
Razões para a queda alvinegra
O cruel rebaixamento passa pelo revés contra o Palmeiras, mas esse não é o único ponto. O Alvinegro não conseguiu vencer dois jogos seguidos em nenhum momento desta Série A. Regularidade, de ponto em ponto, é importante e salva campanhas.
Outro fator foi o desequilíbrio entre ataque e defesa. O time teve o sétimo melhor sistema defensivo do Brasileirão, com 40 gols cedidos, mas a parte ofensiva foi a segunda pior: apenas 34 tentos marcados. Os reforços do meio do ano não engataram e pouco fizeram pela equipe. Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos, foi uma exceção.
Com Mozart no lugar de Condé, o Alvinegro tentará um novo acesso. Em meio às mudanças no clube, entender a importância de uma montagem de elenco eficiente será importante quando o Ceará voltar para a Primeira Divisão.
Confira os números do Ceará em 2025:
Jogos: 60
Vitórias: 24
Empates: 14
Derrotas: 22
Gols marcados: 68
Gols sofridos: 57
Posição no Brasileirão: 17º, com 43 pontos (rebaixado)
Títulos: Campeonato Cearense
