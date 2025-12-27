Retrospectiva 2025: irregularidade na temporada rebaixa o Ceará

O Ceará retornou à Série A em 2025 e, no mesmo ano, foi novamente rebaixado. Mesmo com o título estadual, o time sofreu com a inconstância e pagou o preço no fim do Campeonato Brasileiro. O Lance! traz a seguir uma retrospectiva da temporada alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Um título e duas quedas nas Copas

Na primeira decisão do ano, o Ceará superou o Fortaleza para ficar com o bicampeonato cearense - vitória por 1 a 0 na ida e empate por 1 a 1 na volta. Ainda que o campeonato estadual não seja o maior parâmetro, derrotar o rival sempre é de grande ajuda.

A queda na Copa do Brasil veio cedo, ainda na terceira fase: derrotas por 1 a 0 e 3 a 0 contra o Palmeiras. Depois, na semifinal da Copa do Nordeste, o Alvinegro visitou o Bahia e foi derrotado com um gol tardio: 1 a 0. Sobrava então a Série A, o grande objetivo do ano.

continua após a publicidade

➡️ Ceará anuncia lateral ex-Coritiba como primeiro reforço para 2026

O Ceará venceu o Fortaleza na final do Campeonato Cearense de 2025 (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Uma rodada no Z4 da Série A foi o bastante

O Campeonato Brasileiro é difícil e isso é nítido para quem sobe da Série B. Indo além das expectativas, o time de Léo Condé fez um bom começo. Pontuou em casa e ainda viu vários resultados escaparem pelos gols nos acréscimos.

O Vovô nunca chegou a entrar na briga por vaga na Libertadores, mas esteve durante várias rodadas em posição de Copa Sul-Americana. Na reta final, tal assunto parecia garantido e as chances de rebaixamento eram baixas.

continua após a publicidade

A derrota para o Internacional, com uma expulsão no início do jogo, foi um divisor de águas. O Ceará enfrentou o G4 na sequência e finalizou a competição com apenas um ponto nesses quatro jogos. Sem vencer o time alternativo do Palmeiras e sem a ajuda de outros resultados, o clube entrou uma só vez na zona de rebaixamento - foi o suficiente para retornar à Série B.

➡️ Com treinamentos remotos, Ceará se reapresenta nesta semana

O Ceará foi rebaixado após a derrota contra o Palmeiras (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

Razões para a queda alvinegra

O cruel rebaixamento passa pelo revés contra o Palmeiras, mas esse não é o único ponto. O Alvinegro não conseguiu vencer dois jogos seguidos em nenhum momento desta Série A. Regularidade, de ponto em ponto, é importante e salva campanhas.

Outro fator foi o desequilíbrio entre ataque e defesa. O time teve o sétimo melhor sistema defensivo do Brasileirão, com 40 gols cedidos, mas a parte ofensiva foi a segunda pior: apenas 34 tentos marcados. Os reforços do meio do ano não engataram e pouco fizeram pela equipe. Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos, foi uma exceção.

➡️ Ceará vê mudanças nas laterais em primeiros passos para 2026

Com Mozart no lugar de Condé, o Alvinegro tentará um novo acesso. Em meio às mudanças no clube, entender a importância de uma montagem de elenco eficiente será importante quando o Ceará voltar para a Primeira Divisão.

Confira os números do Ceará em 2025:

Jogos: 60

Vitórias: 24

Empates: 14

Derrotas: 22

Gols marcados: 68

Gols sofridos: 57

Posição no Brasileirão: 17º, com 43 pontos (rebaixado)

Títulos: Campeonato Cearense