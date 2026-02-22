menu hamburguer
Escalação do Vasco para clássico contra Fluminense repercute: 'Brutal'

Equipes se enfrentam pela semifinal do Cariocão

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
17:23
Fernando Diniz
imagem cameraFernando Diniz durante partida entre Vasco e Bahia (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
O Vasco enfrenta o Fluminense, neste domingo (22), no Nilton Santos, às 18h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o técnico Fernando Diniz irá entrar em campo com algumas novidades na equipe. Determinada cenário preocupou alguns torcedores do clube.

➡️ AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Vasco x Fluminense pela semifinal do Carioca

O Cruzmaltino irá iniciar o clássico contra o Tricolor da seguinte forma: Léo Jardim; no gol, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Puma Rodríguez; na defesa, Barros, Tchê Tchê e Rojas; no meio-campo, Andrés Gómez, Nuno Moreira e Spinelli; no ataque.

A escalação do técnico Fernando Diniz para a partida dividiu opiniões entre torcedores do Vasco. De um lado, parte da torcida se mostrou confiante, do outro, teve quem se manifestou de forma receosa na internet. O principal ponto questionado foi a presença do meia Tchê Tchê entre os titulares. Veja abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

