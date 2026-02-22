Escalação do Vasco para clássico contra Fluminense repercute: 'Brutal'
Equipes se enfrentam pela semifinal do Cariocão
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco enfrenta o Fluminense, neste domingo (22), no Nilton Santos, às 18h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o técnico Fernando Diniz irá entrar em campo com algumas novidades na equipe. Determinada cenário preocupou alguns torcedores do clube.
Vasco terá time time com muitas mudanças contra o Fluminense; veja a escalação
Vasco
Zubeldía define escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco
Fluminense
AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Vasco x Fluminense pela semifinal do Carioca
Futebol Nacional
➡️ AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Vasco x Fluminense pela semifinal do Carioca
O Cruzmaltino irá iniciar o clássico contra o Tricolor da seguinte forma: Léo Jardim; no gol, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Puma Rodríguez; na defesa, Barros, Tchê Tchê e Rojas; no meio-campo, Andrés Gómez, Nuno Moreira e Spinelli; no ataque.
A escalação do técnico Fernando Diniz para a partida dividiu opiniões entre torcedores do Vasco. De um lado, parte da torcida se mostrou confiante, do outro, teve quem se manifestou de forma receosa na internet. O principal ponto questionado foi a presença do meia Tchê Tchê entre os titulares. Veja abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em Vasco x Fluminense pelo Cariocão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias