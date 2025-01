Mercado da Bola: Mirassol anuncia zagueiro campeão da Libertadores

O Mirassol anunciou nesta terça-feira (7) a contratação de mais um reforço para a disputa da temporada 2025. Pelas redes sociais, o clube apresentou o zagueiro David Braz, que atuou pelo Goiás na temporada passada.

O defensor de 37 anos tem um currículo vitorioso e chega como uma peça para dar experiência ao elenco do Leão Caipira, que disputará a Série A do Brasileirão pela primeira vez na sua história. O contrato em definitivo com o atleta é válido até o fim de 2025.

David Braz conquistou a Recopa Sul-Americana pelo Santos em 2012 (Foto: Ivan Storti/Divulgando)

David Braz tinha vínculo com a equipe goiana até março, mas chegou a um acordo para uma rescisão amigável. Outros clubes da segunda divisão estavam interessados na contratação do jogador, mas o veterano deu preferência ao Mirassol, pelo qual voltará a disputar a primeira divisão.

Na carreira, David Braz tem grandes conquistas em sua prateleira. Foi campeão da Libertadores de 2023 com o Fluminense e do Brasileiro de 2009 com o Flamengo. O zagueiro ainda venceu duas vezes a Recopa Sul-Americana, com o Santos em 2012 e com o Flu em 2024, além de títulos estaduais com Grêmio, Palmeiras, Vitória e a dupla Fla-Flu.

Na apresentação ao novo clube, o zagueiro ressaltou a crescente que o Mirassol vive nos últimos anos, quando emendou acessos antes de duas boas campanhas em sequência na Série B - a segunda garantiu a vaga na elite do futebol brasileiro.

- É sempre bom estar ganhando. A gente aprende muito nas derrotas, mas é sempre bom a gente aprender vencendo e conquistando títulos. O Mirassol vem numa crescente grande. Me sinto sempre abençoado e tive a oportunidade de conquistar títulos e espero que eu possa conquistar títulos aqui pelo Mirassol também. Trabalhamos parar entrar na história do clube e espero poder fazer isso aqui também - afirmou David Braz.

Braz disputou 26 partidas no ano passado. Primeiro, ainda com a camisa do Fluminense. Posteriormente, pelo Goiás.