Corinthians retorna aos treinos de olho no jogo com o Red Bull Bragantino

O Corinthians retomou os trabalhos nesta quarta-feira (9), no CT Dr. Joaquim Grava após um dia de descanso, realizando exercícios táticos sob orientação da comissão técnica. Os preparativos continuam nesta quinta-feira, com mais três sessões de treino programadas até o duelo de domingo contra o Red Bull Bragantino, marcado para as 19h na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Dorival Júnior conta com praticamente todo o plantel à disposição, tendo como única baixa confirmada o atacante Yuri Alberto, que segue em processo de recuperação de uma fratura na coluna. Os demais jogadores estão aptos e foram liberados pelo departamento médico para a partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os últimos dias foram intensos no Timão. O Corinthians regularizou os salários de jogadores e funcionários que estavam em atraso. Os vencimentos deveriam ter sido pagos até a última segunda-feira.

continua após a publicidade

Apesar da quitação dos salários, ainda permanecem pendentes valores referentes a premiações e luvas dos atletas. Nos últimos dias, o clube tentou antecipar receitas para cumprir os compromissos financeiros com o elenco e demais colaboradores, mas não obteve êxito — parte dos recursos buscados já havia sido antecipada anteriormente.

Outro problema está diretamente relacionado a Memphis Depay. O Corinthians quitou a dívida pendente com a empresa responsável pela segurança do atacante. O valor em aberto, superior a R$ 300 mil, estava atrasado desde 30 de junho devido a dificuldades no fluxo de caixa. A diretoria conseguiu viabilizar os recursos necessários para regularizar a situação.

continua após a publicidade

Ancelotti estará presente na final do Mundial de Clubes

O clube agora pretende continuar em busca de novas fontes de receita para evitar novos atrasos e manter um fluxo de caixa minimamente equilibrado nos próximos meses.

Atualmente na décima posição do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, o Corinthians busca melhorar sua colocação na tabela diante do Red Bull Bragantino.