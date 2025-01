O Fluminense demonstrou interesse na contratação do volante Gustavo Cuellar para 2025, mas a negociação não é simples. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa e confirmada pelo Lance!.

Aos 32 anos, o meia colombiano chegou ao Al Shabab, da Arábia Saudita, em 2023 e possui contrato até junho de 2026. Por conta disso, o Tricolor precisaria negociar uma chegada via empréstimo com opção de compra, visto que o atleta retornaria ao seu time com apenas mais seis meses de contrato.

Outra opção para o Fluminense é exercer a compra em definitivo de Cuellar na janela de transferências de janeiro. No mercado atual, o clube já contratou Hércules por R$ 29 milhões, além de Juan Freytes e Joaquin Lavega por valores não divulgados.

Na atual temporada, o colombiano iniciou como titular do Al Shabab, mas não foi muito aproveitado no fim do ciclo de Vitor Pereira. Com a saída do português, o turco Fatih Terim assumiu a equipe e observa as necessidades de seu elenco junto aos dirigentes antes de tomar uma decisão final, segundo a imprensa árabe.

Fluminense tem trunfo na manga

Cuellar pertence ao mesmo grupo que gere as carreiras de Marquinhos e Hércules, e o Fluminense fez negócio com ambos recentemente. O ex-jogador do Arsenal atuou pelo Tricolor por empréstimo em 2024, enquanto o meia é um dos grandes reforços do clube para 2025 após ser comprado do Fortaleza.