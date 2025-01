Mercado da Bola: Palmeiras aguarda Andreas Pereira, mas avalia outros reforços

Andreas Pereira segue como prioridade para reforçar o meio de campo, mas o Palmeiras avalia outros nomes devido à indefinição nas tratativas com o Fulham. As partes agendaram uma reunião para decidir o futuro do jogador, e a diretoria alviverde agora aguarda uma resposta do clube londrino para poder se movimentar no mercado.

A proposta do Palmeiras, por sua vez, permanece a mesma desde o início das tratativas, ainda em dezembro de 2024: 20 milhões de euros fixos (R$ 128 milhões), incluindo possíveis bonificações por desempenho esportivo.

Caso o negócio com o Fulham não evolua, o Palmeiras tem como plano B Mathías Villasanti, do Grêmio. A diretoria já iniciou conversas para entender a situação do jogador e avalia enviar uma proposta semelhante à de Paulinho, que inclui uma compensação financeira além da cessão de ativos.

— Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando — afirmou o empresário do atleta.

Procurado anteriormente, o nome de Matheus Pereira foi descartado devido ao alto valor solicitado pelo Cruzeiro, que avalia o jogador em cerca de 25 milhões de euros — valor superior ao ofertado por Andreas Pereira, atualmente na Europa.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em partida do Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Até o momento, o Verdão anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, as maiores contratações da história do clube. A equipe comandada por Abel Ferreira se reapresentou na última segunda-feira (6) e iniciou os trabalhos visando o início do Campeonato Paulista. A estreia está marcada para o dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, no Allianz Parque.